Angelina Mango ha portato a casa la vittoria del Festival di Sanremo, alla sua prima partecipazione. La giovane lucana ha sbaragliato la concorrenza, degli altri big in gara, grazie alla sua hit La noia, dal ritmo coinvolgente. La figlia d’arte rappresenterà, quindi, l’Italia nel prossimo Eurovision Song Contest, che si svolgerà il prossimo maggio in Svezia.

Angelina Mango deve cominciare, quindi, a prepararsi subito per quest’appuntamento importante ma, intanto, la giovane artista si sta godendo la fantastica vittoria ottenuta. A festeggiare il suo momento importante anche il talent show di Mediaset, che le ha donato la popolarità lo scorso anno. Angelina Mango, infatti, non ha vinto l’edizione 2022 di Amici ma si è piazzata al secondo posto. Davanti a lei, Mattia Zenzola, che ha voluto postare un messaggio per la vittoria della sua ex compagna d’avventura.

Angelina Mango vince Sanremo, il messaggio della redazione di Amici

Angelina Mango si è presentata, per la prima volta, al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione ad Amici. Lorella Cuccarini, infatti, l’ha scelta per essere un’allieva della scuola di Mediaset nell’edizione del 2022 e, lungo il suo percorso nel talent show, la cantante ha dimostrato tutto il suo talento. Angelina Mango, infatti, già dalla scuola di Canale 5, ha lanciato delle hit di successo, che le sono valse diversi riconoscimenti.

Arrivata in finalissima con Mattia Zenzola, la giovane lucana, non ha vinto il talent show, arrendendosi al collega ballerino, molto amato dai telespettatori. In ogni caso, la ragazza si è piazzata al primo posto nella categoria del canto, tra i diversi cantanti in gara. Ricordando il suo meraviglioso percorso ad Amici, nelle pagine social ufficiali della trasmissione televisiva è apparso un messaggio per celebrare la vittoria di Angelina Mango del Festival di Sanremo.

La redazione del programma televisivo, infatti, ha postato due foto dell’artista con il premio ricevuto al Festival di Sanremo e una dolce didascalia: “Siamo orgogliosi di te “. Al messaggio hanno replicato con dei cuoricini i due professori della scuola, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Mattia Zenzola, il messaggio per Angelina Mango

L’edizione 2022 di Amici è stata vinta dal ballerino Mattia Zenzola, al secondo posto, invece, la cantante Angelina Mango. I due finalisti del talent show, però, sono amici, anche dopo la fine del loro percorso televisivo comune, tanto che il danzatore ha postato numerosi appelli, sul suo canale Instagram ufficiale, per raccogliere voti in favore della vittoria della figlia d’arte.

Dopo che Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo, Mattia Zenzola ha condiviso un lungo messaggio in una storia social. Il ragazzo ha ribadito il suo tifo per l’amica cantante, anche se ha svelato di aver ricevuto degli attacchi per questo suo palese schieramento: “Al netto di quello che è accaduto ieri, in queste ore ho avuto modo di leggere dei messaggi e vorrei esprimere un mio pensiero. Ho supportato una mia amica con la quale ho condiviso una grande esperienza, un’artista che come gli altri sta facendo un percorso bellissimo”. In ogni caso, il ballerino ha affermato la sua convinzione che la musica deve unire e non dividere.