Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis pronte per Quel pazzo venerdì 2: quando esce

Fonte: Getty Images Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

I fan dei film adolescenziali anni 2000 possono gioire: Quel pazzo venerdì avrà un seguito. 21 anni dopo l’uscita del film interpretato da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei panni di madre e figlia con un rapporto burrascoso, Disney ha rivelato che le riprese del sequel sono iniziate. Una notizia che regala ai fan della pellicola un entusiasmo dettato dalla nostalgia che solo film come quelli degli anni 2000 sanno dare.

“Quel pazzo venerdì 2”, iniziano le riprese

Il rapporto tra una madre e una figlia adolescente dai caratteri forti e spesso complicati può essere minato da litigi e lunghi bronci, spesso con qualche parola velenosa di troppo. Una dinamica che conosciamo tutti molto bene e che nel 2003 è stata portata sul grande schermo in modo dolce e divertente in Quel pazzo venerdì, film basato sul romanzo per ragazzi A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers. Una pellicola che ha tenuto incollato il pubblico giovane e non in tutto il mondo, tanto da incassare più di 160 milioni di dollari.

Nel film originale Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan interpretano madre e figlia intrappolate in un rapporto fatto di rancori e incomprensioni perché convinte che l’una non riesca a mettersi nei panni dell’altra. Con l’aiuto di un ristorante cinese, un biscotto della fortuna e qualche piccolo intoppo, però, entrambe iniziano a capire le ragioni dell’altra ritrovando l’armonia.

Ora, Disney ha deciso di lavorare al secondo capitolo della storia, annunciando l’inizio delle riprese con alcuni scatti inediti. Sedute mano nella mano sugli scalini dei loro camerini, le due attrici hanno annunciato il loro grande ritorno, una seduta sotto il nome dell’altra per scherzare sullo scambio di identità che aveva fatto impazzire il pubblico nel 2003.

“Stiamo impazzendo perché i Coleman stanno impazzendo di nuovo!” ha scritto Jamie Lee Curtis sotto il suo post. Ad aggiungersi, poi, un breve video che ritrae il backstage dello shooting promozionale.

Un ritorno che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan e che di cui si era già parlato nel 2023, anno in cui la Curtis aveva raccontato al New York Times: “Mentre giravo il mondo con Halloween Ends, la gente voleva sapere se ci sarebbe stato un altro Freaky Friday. Quando sono tornata, ho chiamato i miei amici della Disney e ho detto: ‘Sembra che ci sia un film da fare.‘”

“Quel pazzo venerdì 2”, cast e data d’uscita

Proprio come nel film del 2003, in Quel pazzo venerdì 2 le protagoniste indiscusse saranno Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che riprendono i ruoli di Tess e Anna Coleman, madre e figlia sotto la regia di Nisha Ganatra. Nel cast, poi, rivedremo Mark Harmon, Chad Michael Murray che torna come Jake, la fiamma di Anna, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao, la divertentissima ristoratrice cinese. Grosse novità per ciò che riguarda le new entry: Julia Butters, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan e Sophia Hammons.

Fonte: IPA

Per vedere finalmente i fan dovranno attendere: le riprese sono appena iniziare, e Disney ha rivelato che l’uscita è programmata per il 2025. I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti, ma l’indiscrezione secondo cui il film sarebbe uscito unicamente in streaming su Disney+ è stata smentita. È quindi molto probabile che potremo goderci il sequel sul grande schermo.