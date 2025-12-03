Le serie tv da non perdere a dicembre 2025

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Il cast di "Emily in Paris 5", in uscita a dicembre

Dicembre porta con sé un’energia sospesa tra festa e quiete meritata: le luci che si accendono, l’aria è frizzante, e la voglia di rallentare e rifugiarsi in storie che scaldano più di una tisana fumante diventa fortissima. È il mese delle maratone sul divano senza sensi di colpa e, proprio per questo, le piattaforme si riempiono di titoli pronti a catturarci con nuovi mondi, ritorni attesissimi e qualche sorpresa. Ecco la lista delle serie che non possiamo proprio perderci.

Le serie tv in uscita a dicembre 2025

“Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2”, 10 dicembre

Dopo l’ottimo debutto, Percy Jackson torna su Disney+ dal 10 dicembre con una nuova stagione, questa volta tratta da Il mare dei mostri, secondo volume della serie firmata Rick Riordan. A causa degli eventi che hanno messo in pericolo il Campo Mezzosangue, la situazione è più fragile che mai: la barriera che protegge i semidei è stata infranta e l’unico modo per salvarla sembra essere ritrovare il leggendario Vello d’Oro.

Percy (Walker Scobell) parte così per un viaggio nel mare dei mostri con un doppio obiettivo: recuperare l’artefatto e riportare al sicuro il suo migliore amico Grover. Al suo fianco ci sono Annabeth (Leah Sava Jeffries), Clarisse (Dior Goodjohn) e Tyson (Daniel Diemer).

Il percorso non è semplice: tra creature ostili e ostacoli imprevedibili, i protagonisti si riaffacciano anche nemici che pensavano di aver lasciato alle spalle. Luke e il Titano Crono tornano infatti come minaccia concreta, con un obiettivo chiarissimo: mettere in ginocchio l’Olimpo.

“Emily in Paris 5”, 18 dicembre

Il 18 dicembre Emily in Paris riapproda su Netflix con quell’aria irresistibile da cartolina patinata che ormai riconosciamo al primo sguardo. Una quinta stagione che si apre con una nuova fase della sua vita: Emily non più soltanto l’americana trapiantata a Parigi tra moda, bon ton e colpi di scena sentimentali, ma una professionista in movimento, direzione Roma.

È qui, nella sede italiana dell’Agence Grateau, che il suo percorso si apre a possibilità inedite, sia sul lavoro sia nella sfera personale.

Il teaser della serie ci regala già qualche indizio prezioso: l’intesa con Marcello, interpretato da Eugenio Franceschini, sembra accendersi con una naturalezza che fa intuire dove potrebbero portarci i nuovi episodi. E poi ci sono i luoghi: Roma, Venezia, e quella Parigi che continua a essere la bussola emotiva della serie. Il punto da cui tutto è iniziato e a cui, in un modo o nell’altro, si torna sempre.

“Amadeus”, 23 dicembre

Dal 23 dicembre su Sky e NOW, in cinque episodi, arriva una rilettura del mito di Mozart. La serie ci porta nella Vienna del Settecento, dove il venticinquenne Amadeus approda non più come enfant prodige, ma come un giovane uomo affamato di libertà creativa e deciso a trovare finalmente il proprio spazio.

È qui che incrocia due figure destinate a segnare profondamente la sua vita: Constanze Weber, la donna che diventerà sua moglie e che gli resterà accanto con una fedeltà incrollabile, e Antonio Salieri, il compositore di corte devoto e rispettato, la cui ammirazione iniziale si trasforma presto in qualcosa di più cupo.

Mentre il genio di Amadeus continua a sbocciare, nonostante demoni interiori, una reputazione controversa e lo scetticismo della corte più conservatrice d’Europa, Salieri sente il suo mondo incrinarsi. In Mozart vede un dono divino che lo supera e lo mette in discussione in ogni aspetto: il talento, il prestigio, persino la fede. Da lì in poi la loro rivalità scivola in un’ossessione che durerà trent’anni, fino a una confessione che cambierà tutto e a un disperato tentativo di legare per sempre il proprio nome a quello del compositore più celebre della storia.

“Stranger Things 5” parte 2, 26 dicembre

Dopo la prima metà della quinta stagione, l’attesa è diventata quasi una forma di suspense collettiva: i fan di Stranger Things vogliono sapere cosa ne sarà dei protagonisti, ancora immersi in quell’atmosfera anni ’80 che è diventata il marchio di fabbrica della serie.

Netflix però ci tiene ancora un po’ sulle spine. Gli episodi 5, 6 e 7 arriveranno il 26 dicembre, mentre il gran finale sarà disponibile dal 1° gennaio 2026. Un countdown che promette emozioni forti, perfetto per chiudere l’anno, e aprirne uno nuovo, con l’ultimo tuffo nel Sottosopra.

