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IPA

Stavolta si tratta di un addio vero, non un cliffhanger per tenere alta l’attenzione tra una stagione e l’altra. Emily in Paris si chiude con la sesta stagione, le cui riprese hanno già avuto inizio in Grecia. La serie creata da Darren Star, che ha diviso gli iscritti di Netflix in due fazioni a partire dal 2020, ha nettamente segnato in positivo la carriera di Lily Collins. È stata proprio lei a dare la notizia ai fan, pubblicando un videomessaggio. Tutti pronti, dunque, per l’ultimo ciclo, che approderà sulla piattaforma tra qualche mese.

Dalla Parigi delle origini alla Grecia del gran finale

Il viaggio di Emily Cooper in Europa è stato, fin dall’inizio, segnato da continui cambiamenti. Partita da Chicago per un trasferimento lavorativo a Parigi, la protagonista ha attraversato un pezzo del vecchio continente in sei stagioni.

Francia, Italia, America e ora Grecia, dove la storia si concluderà. Il suo ultimo viaggio ha un chiaro obiettivo: raggiungere Gabriel (Lucas Bravo). Un inseguimento sentimentale sulle tracce del cuoco francese che le ha fatto perdere la testa fin dalla prima puntata. Una storia che si avvia verso la sua conclusione definitiva, in positivo o negativo.

Le riprese sono iniziate nelle scorse settimane sulle isole greche, regalando ai fan le prime foto rubate dal set. Mare cristallino, tipica luce mediterranea e tantissimi look variopinti, come al solito quando si parla di Emily.

Ultima stagione: come sappiamo

Lily Collins ha parlato di un “fantastico addio”, che conterrà tutto ciò che i fan hanno amato di questa serie. Tanta moda, ovviamente, così come colpi di scena sentimentali. Il tutto inserito in scenari da sogno.

La Grecia, con la sua antica bellezza, sembra il luogo ideale per un finale romantico come i fan desiderano. Nulla però è da escludere, compresa una conclusione sorprendente e più amara.

Il cast che ha conquistato il mondo

C’è chi guarda Emily in Paris e chi finge di non sapere neanche di cosa si tratta. Esistono ovviamente i non fan, certo, ma è innegabile che lo show rappresenti il “guilty pleasure” di tanti, pronti a tutto pur di mantenere il segreto.

Questa serie è stata cruciale nei percorsi artistici dell’intero cast, così composto: