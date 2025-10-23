Emily in Paris, teaser, nuove foto della quinta stagione: quando esce

Getty Images Emily in Paris, le pagelle dei look del cast a Roma

Emily Cooper è pronta a tornare, e questa volta più glamour che mai. Netflix ha finalmente diffuso il teaser e le nuove foto della quinta stagione di Emily in Paris, la serie cult firmata Darren Star che ha conquistato milioni di spettatrici nel mondo. Lily Collins, ancora una volta nei panni dell’adorabile e ambiziosa Emily, lascia Parigi per vivere la sua dolce vita italiana tra Roma e Venezia, con un mix di amore, moda e colpi di scena.

Emily in Paris 5: la data d’uscita e le prime immagini del teaser

L’attesa è quasi finita: la quinta stagione di Emily in Paris arriverà su Netflix il 18 dicembre 2025, giusto in tempo per portare un po’ di romanticismo nelle feste natalizie. Il teaser ufficiale diffuso da Netflix mostra un nuovo capitolo scintillante e tutto italiano, con Emily che si divide tra i tetti di Parigi e le rovine romane, immersa in una storia d’amore travolgente con Marcello, interpretato dall’attore italiano Eugenio Franceschini.

Nel video, Emily e Marcello appaiono più affiatati che mai: una mano sulla gamba a cena, un sorriso complice in macchina e un bacio appassionato che promette scintille. “Rome looks so good on you”, le dice la sua inseparabile amica Mindy (Ashley Park), mentre la voce fuori campo annuncia: “Non riescono a staccarsi l’uno dall’altra”.

Ufficio Stampa Netflix

Le immagini mostrano anche scorci da cartolina: Venezia all’alba, feste in terrazza, giri in motoscafo e look mozzafiato, firmati dai migliori designer del momento. La costumista Marylin Fitoussi — già dietro ai look delle stagioni precedenti — continua a celebrare l’eccesso chic della protagonista con abiti firmati Valentino, Miu Miu, Schiaparelli e Paco Rabanne, mentre non mancano dettagli vintage e accessori color pastello, ormai marchio di fabbrica del personaggio.

Emily tra Roma e Parigi: amore, lavoro e nuove sfide

La trama della quinta stagione riprende da dove si era interrotta: Emily è ora a capo dell’Agence Grateau nella nuova sede romana e deve affrontare nuove sfide professionali e sentimentali. Un’idea lavorativa fallita rischia di compromettere la sua carriera, mentre la relazione con Marcello sembra metterla davanti a scelte difficili.

Ufficio Stampa Netflix

Il creatore della serie, Darren Star, ha anticipato che questa stagione sarà “una storia di due città”, con Emily divisa tra l’eleganza parigina e l’energia caotica di Roma. “Dai tetti di Parigi alle rovine romane, non vediamo l’ora di condividere il nuovo capitolo di Emily”, ha dichiarato Star.

Nel teaser si intravedono anche le sue inseparabili amiche e colleghi: Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), sempre impeccabile con i suoi abiti in seta e tagli sartoriali da Dior; Julien (Samuel Arnold) e Luc (Bruno Gouery), pronti a portare un tocco di ironia; e naturalmente Gabriel (Lucas Bravo), l’ex fidanzato che — come da tradizione — non ha ancora detto la sua ultima parola.

A proposito di look, Lily Collins ha svelato che la nuova stagione mostrerà un’evoluzione anche nello stile della protagonista: “Emily cresce e cambia, ma senza perdere la sua voglia di sperimentare. Vedremo più tailoring, meno glitter, ma sempre con un tocco giocoso”.

Ufficio Stampa Netflix

I nuovi personaggi e le sorprese di stagione

Oltre al ritorno del cast principale, Emily in Paris 5 accoglie nuovi volti destinati a movimentare la trama. Tra questi, Bryan Greenberg, Michèle Laroque e Minnie Driver, in ruoli ancora avvolti nel mistero ma che promettono di introdurre nuovi intrecci professionali e sentimentali.

Lucien Laviscount, che interpreta Alfie, ha già avvertito i fan di “prepararsi” a una stagione piena di colpi di scena: “La storia va a sinistra, molto a sinistra… e poi un po’ a destra”, ha dichiarato con ironia. Anche Ashley Park, che presta il volto a Mindy, ha raccontato che le riprese estive sono state “una vera festa, tra musica, moda e tanta energia italiana”.

Le nuove foto ufficiali mostrano Emily in abiti di tulle firmati Giambattista Valli, completi color lavanda con dettagli floreali di Roksanda, e un abito da sera in seta color pesca disegnato da Alberta Ferretti, immortalato in una scena romantica tra le calli veneziane. Il suo stile continua a essere un inno al coraggio femminile di sperimentare, proprio come la serie stessa.