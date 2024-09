Luccicante e impalpabile come la Città Eterna. Perché è famosa Lily Collins, l’attrice di Emily in Paris (che avrà una nuova stagione) alla première romana della seconda parte della quarta stagione, in arrivo su Netflix il 12 settembre, sceglie le vibes fatate di Schiaparelli. L'attrice seguita dallo stylist Rob Zangardi ha indossato un ibrido tra peplum dress e slip dress laminato nel trendy tessuto di maglina, con spalline a catena e un paio di sabot marroni in velluto open toe, che svelavano lo smalto vermiglio. Ad attirare l'attenzione, oltre alla sua mise golden, anche la cascata di bracciali tintinnanti, sempre color oro. La star di Emily in Paris ha scelto uno short bob minimalista , che ha messo ancora più in risalto il look. VOTO: 9