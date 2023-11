Melissa Satta ha rilasciato delle dichiarazioni a "Belve" che non sono affatto piaciute al suo ex fidanzato Daniele Interrante

Fonte: Getty Images Melissa Satta in maxi blazer e mini dress incanta. Ma non è la sola

L’intervista che Melissa Satta ha rilasciato a Belve, il celebre programma di Francesca Fagnani, ha certamente lasciato il segno. E non solo nel pubblico. Oltre agli scambi “pungenti” con la giornalista, quel che ha colpito sono state le parole della fu Velina sulla relazione con l’ex Daniele Interrante. Lei era ancora praticamente sconosciuta, lui Tronista di Uomini e Donne e no, non ha digerito quanto detto dalla Satta.

Melissa Satta a “Belve”, cosa ha detto su Daniele Interrante

Francesca Fagnani ha ospitato Melissa Satta durante l’ultima puntata di Belve, andata in onda lo scorso 24 ottobre. Inevitabile che si toccasse il tema “amore e flirt”, dato che la vita della showgirl e conduttrice è stata sempre costellata di relazioni – più o meno importanti – con uomini di una certa fama. Attualmente la Satta sta vivendo un momento d’oro con il campione di tennis Matteo Berrettini, sebbene si sia mostrata un tantino reticente sull’argomento nello studio della Fagnani (come dire, il segreto di Pulcinella).

Fonte: IPA

Grazie alle domande incalzanti della giornalista, però, ha avuto modo di tornare indietro nel tempo fino ai ricordi di un passato ormai lontano. Aveva soltanto diciotto anni quando iniziò una relazione con Daniele Interrante, migliore amico del primissimo Tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano, e a quei tempi a sua volta sul trono di Maria De Filippi.

Ne aveva già parlato in termini non proprio felici e, di nuovo, non è stata clemente con l’ex fidanzato. “La mia relazione con lui? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo perché… Ero io l’uomo”, aveva dichiarato da Chiambretti qualche tempo fa. “Ero io a portare i pantaloni”, ha ribadito a Belve. E la replica di Interrante non si è fatta attendere.

Daniele Interrante replica a Melissa Satta (grazie a Corona)

“Ho visto alcuni contenuti ma avevo visto già quella di Chiambretti e mi era bastato”, ha detto Daniele Interrante ai microfoni di Dillinger News, il nuovo portale di Fabrizio Corona. Un’intervista che è stata l’occasione per ribadire con forza come sono andate realmente le cose ai tempi del loro primo incontro. La Satta a Belve ha lasciato intendere che l’ex Tronista di Uomini e Donne non sia stato determinante nella relazione, che è stata lei a occuparsi sempre di tutto, persino nell’acquistare la casa in cui convivevano a Milano.

“[La casa, ndr] Era sua perché quando la conobbi viveva a Porto Cervo, quando le dissi ‘vieni a Milano che secondo me tu potresti assolutamente fare la Velina’. Le dissi ‘prima ti diplomi, poi vieni a Milano’ e, visto che già stavamo insieme, ‘ti aiuterò io’. Quando abbiamo cercato una casa ovviamente io il contratto d’affitto l’ho intestato a lei, per avere una sicurezza nel caso la nostra storia finisse. Quindi sempre e solo esclusivamente per il suo bene”.

Interrante ha ribadito che la conduttrice sportiva deve il suo successo proprio a lui e al suo impegno nel favorirla. “Prima di farle conoscere Lele Mora e prima di farle fare il provino [per Striscia la Notizia, ndr], le dissi che secondo me sarebbe stata una Velina ideale. E tutto andò come io avevo previsto”. “Non mi piace vantarmi, ma sicuramente sì: deve il suo successo a me”, ha spiegato con parole che fanno eco alla reazione che aveva avuto ai tempi delle dichiarazioni a Chiambretti: “Ho provato un dolore strano. A quelle parole dette dalla signora Satta ho provato turbamento. Lo trovo scorretto e vergognoso. Capisco che la gratitudine non faccia parte del mondo dello spettacolo, ma a questi livelli no, dai, vi prego. Ricordo a Melissa che quando ci siamo fidanzati lei era maggiorenne da poco. Era venuta a Milano, dove le avevo trovato casa. L’avevo coccolata come si fa tra innamorati, siamo andati a convivere”.

“Se dovessimo pensare al merito, ad oggi io a Melissa Satta non farei fare neanche le previsioni del tempo“, ha aggiunto piccato. Nessuna replica è giunta dalla diretta interessata, almeno per il momento.