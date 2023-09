Melissa Satta e Matteo Berrettini scatenati alla MFW. Il video esclusivo smentisce la crisi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Matteo Berrettini e Melissa Satta si lasciano andare in pista travolti dall’euforia della settimana della moda milanese. Il video girato durante l’evento tenutosi per l’occasione della Milano Fashion Week smentisce la crisi dei due vip e conferma che la loro relazione è stabile e forte. I due sono apparsi felici e spensierati mentre si dilettavano in balletti sorseggiando qualche drink.

Melissa Satta e Matteo Berrettini alla MFW

La Milano Fashion Week, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda, è in pieno svolgimento, e tra le luci dei riflettori spiccano nomi noti, influencer e celebrità. In questa eccezionale cornice, abbiamo assistito a uno dei momenti più sorprendenti e romantici della settimana, che ha smentito le voci di crisi che circolavano da tempo riguardo alla relazione tra Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini.

Nel corso di una serata straordinaria organizzata per la settimana della moda milanese, i due innamorati hanno fatto parlare di sé, dimostrando una volta per tutte che il loro amore è più forte che mai.

Il video che ha smentito le voci di crisi

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno fatto il loro ingresso trionfale, mano nella mano, e sono stati subito circondati dai flash dei fotografi e dai sorrisi dei presenti. Decisi e affiatati, hanno attraversato il passaggio per il privé, contornati dai loro bodyguard, senza perdere mai il contatto visivo e la complicità che li lega.

Dopo essersi concessi un momento nella zona vip, riservata a loro, Melissa e Matteo hanno dimostrato quanto siano sereni e felici insieme. Hanno scelto di divertirsi ancora di più, esponendosi al pubblico e godendo appieno della serata. I due sono stati immortalati mentre si avvicinavano al consolle, proprio alle spalle del famosissimo dj internazionale Black Coffee. Qui, hanno ballato, chiacchierato con gli amici e goduto della musica, trasmettendo un’energia positiva che ha contagiato tutti i presenti.

La serata è continuata tra balli, risate e momenti di intimità, fino a quando Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno deciso di lasciare l’evento, intorno alla mezzanotte.

La settimana della moda di Melissa Satta

La Milano Fashion Week è stata l’occasione perfetta per ammirare Melissa Satta nei suoi outfit impeccabili e glamour. La bellissima showgirl ha fatto il suo ingresso trionfale con uno stile unico e impeccabile alla sfilata di Calzedonia, indossando un maxi blazer abbinato a un mini dress nero con una scollatura profonda. Il tutto è stato completato da calze nere e una borsa gioiello tempestata di strass, che ha attirato l’attenzione di tutti.

Non si è fermata qui: Melissa Satta ha fatto il suo secondo ingresso da Diesel, indossando un pantalone over cargo in jeans trattato color grigio e una giacca di pelle dal taglio pulito e texture liscia. Un look sofisticato che ha confermato il suo talento nel mixare stili diversi con eleganza.

Il terzo giorno della Milano Fashion Week ha visto Melissa Satta protagonista alla sfilata di Max Mara, che si è tenuta nella splendida location della Rotonda della Besana. La showgirl, circondata da tanti altri ospiti illustri, ha scelto un outfit perfettamente in linea con lo spirito della collezione primaverile. Un pantalone sartoriale maschile con una canotta semplice a costine chiuso in vita da una cinturone bustino in pelle nera. La Satta conclude questo look con occhiale nero grande e una piccola Hermes che le elevano il look donandole quell’aria sofistica che la contraddistingue.

La Milano Fashion Week continuerà a regalarci emozioni e storie interessanti, ma il momento speciale vissuto da Melissa Satta e Matteo Berrettini rimarrà sicuramente uno dei più indimenticabili di questa edizione.