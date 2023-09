Julia Roberts da Gucci, la semplicità che conquista

Parata di stelle nella terza giornata della Fashion Week di Milano: per salutare il debutto di Sabato De Sarno, nuovo direttore creativo di Gucci, sono arrivati in front row moltissimi divi di Hollywood. A capitanarli, c'era Julia Roberts, che per l'occasione ha scelto un sobrio tailleur bermuda grigio. Perché all'intramontabile Pretty Woman esagerare non serve.