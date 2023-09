Blanco diventa stilista e stupisce tutti in passerella, la sua collezione alla MFW

Fonte: GETTY Blanco, “angelo con la corona di spine” che fa impazzire tutti

Alla Milano Fashion Week Blanco sale sul palco, questa volta non solo per cantare. Il cantante bresciano, diventato famoso per i suoi brani romanticissimi e per il suo timbro molto riconoscibile, ha preso parte al party di Dolce e Gabbana e ha presentato il suo ultimo progetto: Blanco Dolce&Gabbana Special Collection.

Blanco diventa stilista insieme a Dolce e Gabbana

All’Ex Macello, Blanco e Dolce e Gabbana hanno presentato la Blanco Dolce&Gabbana Special Collection in un evento che ha intrecciato musica e moda. Durante la serata, 87 modelle e modelli hanno sfilato sfoggiando gli abiti che la casa di moda ha pensato insieme al cantante bresciano: abiti bianchi e neri, con stampe dal soggetto angelico ispirato a uno dei tatuaggi più conosciuti dell’artista. Una collezione pensata a sua immagine e somiglianza, che rispecchia il suo animo ribelle e che è già disponibile sul sito della casa di moda.

La capsule raccoglie i gusti e le esigenze di tutti: si passa da abiti più eleganti e formali, per arrivare a quelli più sportivi come felpe, T-shirt e camicie. Ma non solo. Dalle sneaker agli occhiali, il celebre cantante ha messo al centro di questo suo nuovo progetto il bianco e le taglie oversize, scatenando un’apoteosi di ribellione e rivoluzione in un ambito non del tutto nuovo per Blanco: la moda.

Non è la prima volta che sentiamo il nome di Blanco associato a Dolce e Gabbana. Il cantante si è affidato spesso al brand di moda, consolidando una collaborazione molto efficace. Blanco è infatti brand ambassador del marchio: sfoggia spesso look della Maison e non è difficile trovarlo agli eventi di moda del brand.

Moda e musica per un evento esclusivo

Ad animare la serata non poteva mancare anche una performance del cantante: Blanco ha aperto e chiuso lo show insieme al suo amico e produttore Michelangelo in consolle, regalando agli invitati un live composto da alcuni brani contenuti negli album Blu Celeste e Innamorato. Al termine dell’esibizione Blanco ha salutato il pubblico e i due stilisti, seduti nelle prime file insieme alla ballerina Martina Valdes, fidanzata del cantante: “Grazie a tutti per essere venuti. Grazie a Domenico e a Stefano per il lavoro, spero vi sia piaciuta!”.

La super carriera di Blanco

O lo si ama o lo si odia: carattere ribelle, alcune volte discusso, anche fortemente, come accaduto durante l’ultimo Festival di Sanremo, quando, sul palco dell’Ariston ha preso a calci vasi e fiori, scatenando l’ira della Codacons (e della Rai). Le mezze misure non esistono per l’ancora giovanissimo cantante bresciano, che si è presentato all’evento mondano in tenuta interamente bianca e maschera dello stesso colore, scatenando i propri fan a colpi di hit. Insomma, sembra che per Blanco non faccia alcuna differenza su quale palco si trovi, risultando sempre a proprio agio. Questa nuova avventura permette al cantante di Notti in bianco di dare una svolta a una carriera già molto fortunata. Il cantante, a soli vent’anni e con una carriera iniziata nel 2020, è riuscito a entrare nella cerchia degli artisti italiani più ascoltati grazie al suo primo album Blu Celeste, con cui ha vinto il disco d’oro nella sua prima settimana e quello di platino nella settimana successiva. Da quel momento non si è più fermato: la vittoria a Sanremo per il singolo Brividi cantato insieme a Mahmood, l’Eurovision e i tour gremiti di fan.