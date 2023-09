Il grande ritorno di Claudia Schiffer per Versace

Colpo da maestro per la chiusura dello show di Versace alla Milano Fashion Week. Donatella sorprende tutti con il ritorno in passerella di una delle top model simbolo degli anni '90: la leggendaria Claudia Schiffer, splendida 53enne. E il tempo, come per magia, sembra proprio essersi fermato.