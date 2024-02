Fonte: Getty Images Naomi Campbell

Milano sta vivendo una settimana di grandi eventi. È in corso, infatti l’attesa settimana della moda, la Milano Fashion Week. Gli eventi e le sfilate si rincorrono, mostrando a ospiti ed esperti del settore le tendenze della moda autunno-inverno 2024/2025. La settimana italiana del fashion prevede eventi fino al 26 febbraio 2024 e ha avuto avvio lo scorso 20 febbraio. Molti gli eventi imperdibili, inseriti nel calendario della manifestazione e i personaggi noti che hanno presenziato, in questi giorni, agli eventi milanesi.

Tra le diverse sfilate della Milano Fashion Week, anche quella di Dolce e Gabbana. La casa di moda italiana ha portato in passerella anche Naomi Campbell, come già fatto nella precedente settimana della moda milanese. La modella ha saputo, ancora una volta, stupire con la sua bellezza e bravura unica.

Naomi Campbell, la sfilata in reggiseno di pizzo

Dolce e Gabbana, brand italiano di alta moda, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha organizzato una sfilata nel corso della Milano Fashion Week, che ha avuto luogo nella serata del 24 febbraio 2024. Gli stilisti della famosa maison di moda hanno presentato, in quest’occasione, i capi disegnati per il prossimo autunno-inverno. A portare in passerella le creazioni di Dolce e Gabbana anche delle modelle d’eccezione. Prima tra tutte Naomi Campbell, che ha sfilato con un look mozzafiato.

La modella, a 53 anni, ma sempre con un fisico sorprendente, ha sfilato per Dolce e Gabbana con un reggiseno di pizzo nero, arricchito da fiocchi di raso in tinta. Abbinata all’indumento intimo una gonna di raso legata in vita da un fiocco e aperta sul davanti, che faceva intravedere l’intimo sottostante. Naomi Campbell, infatti, indossava una culotte nera. A corredate il look dei guantini e un cappellino in tinta.

L’outfit sorprendente, disegnato dalla casa di moda italiana, è stato ulteriormente valorizzato dall’incedere unico e seducente della modella, che riesce a catalizzare su di sé tutta l’attenzione del pubblico.

Fonte: Getty Images

Naomi Campbell, le altre modelle vip alla MFW

La Milano Fashion Week 2024 sta giungendo al termine. Dolce e Gabbana ha organizzato un vero e proprio evento, nel corso della serata del sabato, che oltre a presentare i sorprendenti capi d’abbigliamento, ha dato modo al pubblico di assistere al defilé di importanti nomi della moda mondiale. Oltre a Naomi Campbell, infatti, la casa di moda ha voluto in passerella anche un’altra top model, Eva Herzigová. La professionista della moda ha indossato un completo intimo nero, coperto da una vestaglia trasparente in tina, chiusa in vita da un cinturone. Sulla passerella dell’evento milanese anche Mariacarla Boscono, che ha fatto diverse apparizione durante l’evento di moda. La modella ha mostrato al pubblico, infatti, un capo di intimo, coperto da una giacca elegante ma anche un elegantissimo completo dallo stile maschile in velluto.

Tante le protagoniste vip dei diversi eventi di moda. In passerella, infatti, anche la richiestissima Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci. La modella ha sfilato per Alberta Ferretti con un abito rosa cipria dal tessuto impalpabile. Anche un’attrice famosa ha fatto la sua apparizione sulla passerella, Kasia Smutniak, portando in scena un abito mantella per Jil Sander.