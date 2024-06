In una recente intervista, Naomi Campbell ha confermato di essere ricorsa alla maternità surrogata per la nascita dei suoi due figli, che sta crescendo da mamma single

Fonte: IPA Naomi Campbell

Naomi Campbell ha confermato di essere ricorsa alla maternità surrogata per la nascita dei suoi due figli. La modella lo ha dichiarato nel corso di una recente intervista al Times, parlando anche dei suoi timori per il futuro e della sua nuova vita di madre.

Naomi Campbell: “Ho avuto i miei figli grazie alla maternità surrogata”

Nel 2020 Naomi Campbell colse di sorpresa tutti dichiarando di essere diventata madre di una bambina a 50 anni. Tre anni dopo, la modella presentò al mondo il suo secondo figlio, non fornendo, neppure in questo caso, alcun dettaglio sulla nascita del bebé. In molti avevano pensato che la Venere Nera fosse ricorsa alla maternità surrogata, ma lei non aveva mai affrontato la questione. Solo in una recente intervista al Times, infatti, Naomi ha confermato l’indiscrezione: “Ho avuto i miei due figli grazie alla maternità surrogata” ha spiegato, aggiungendo che “i miei bambini sono tutto per me. Non ho mai cercato un padre per loro, e sono contenta di essere una mamma single”.

Insomma, nonostante le recenti incursioni alla Fashion Week, la vita sulle passerelle sembra essere un lontano ricordo per la super model, che oggi ha altre preoccupazioni: “Vorrei un mondo migliore per i miei bambini. Loro sono al 100% la mia priorità. Voglio essere lì per loro nel primo giorno di scuola” ha dichiarato la Campbell. L’indossatrice protegge gelosamente la privacy dei figli, dei quali ha deciso di non rivelare neppure il nome.

Naomi Campbell e i consigli alle mamme del futuro

Nell’intervista, al Times, Naomi si è anche detta preoccupata vedendo che molte giovani donne affermano di voler rinunciare alla maternità: “Sento molte ragazze dichiarare di non volere figli perché è troppo costoso. Io dico sempre loro che cambieranno idea, che un giorno vorranno diventare madri. Capisco che da un punto di vista economico possa essere dura, ma mia madre non aveva nulla, ed è riuscita a far funzionare tutto. Ne vale la pena, è meraviglioso”.

Fonte: IPA

Se c’è un pregio che tuttavia la Campbell riconosce alle nuove generazioni, è l’importanza attribuita alla cura della salute mentale, per troppo tempo un tabù: “I ragazzi di oggi non temono di condividere i loro problemi. Prima si era considerati pazzi se si ammetteva di essere in cura da uno psichiatra o da uno psicoloco. Ma non c’è nulla di sbagliato in tutto ciò: serve a migliorare la qualità della vita” ha spiegato la modella, che in passato ha trascorso anche un periodo in rehab.

La nuova vita da mamma di Naomi Campbell

Naomi Campbell sembra aver trovato una nuova serenità dopo essere diventata mamma di due bambini. Se tra gli anni ’90 e 2000 la top model si è distinta per la tumultuosa vita sentimentale e diversi problemi con la legge, oggi appare concentrata solo sui suoi adorati figli: nonostante alcune indiscrezioni la vogliano legata al produttore Mohammed Al Turki, fonti vicine alla Venere Nera assicurano che tra i due ci sia solo una bella amicizia.

D’altro canto, la stessa Naomi aveva recentemente dichiarato che il suo “sacrificio più grande è stato rinunciare alla ricerca dell’anima gemella che ti capisce e sostiene”. E, al momento, sembra davvero non averne bisogno.