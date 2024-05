Lo struccante preferito di Naomi Campbell è low cost. E noi lo adoriamo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images Naomi Campbell

Il segreto di bellezza di Naomi Campbell? Uno struccante che costa solamente 10 euro ed è fra i prodotti top della skicare routine della modella. A 54 anni la Venere Nera può ancora contare su una pelle super levigata e splendida: merito dei suoi segreti di bellezza e di una scelta attenta dei prodotti.

Lo struccante di Naomi Campbell

Per avere una pelle perfetta come Naomi Campbell non è necessario usare soluzioni luxury, ma basta puntare sulle giuste formulazioni. Il segreto della top model è lo zinco, un oligoelemento essenziale per la salute dell’epidermide, ottimo come antiossidante, per combattere i segni del tempo e lenire gli arrossamenti. Protettivo e lenitivo, questo ingrediente migliora la rigenerazione dei tessuti e protegge la pelle dall’azione dei radicali liberi, contrastando lo stress ossidativo.

Lo zinco è fra gli elementi principali che compongono la formulazione del tonico e struccante preferito di Naomi. Si tratta di Serozinc di La Roche Posay, un prodotto con una formulazione a base di acqua, cloruro di sodio e solfato di zinco. Un toccasana contro i brufoli e i rossori, da usare come tonico o struccante prima di applicare i siero e la crema idratante.

La Roche Posay Serozinc La Roche Posay tonico e struccante con ossido di zinco

I segreti di bellezza di Naomi Campbell

Lo struccante con l’ossido di zinco non è l’unico segreto di bellezza che in questi anni Naomi Campbell ha deciso di rivelare ai suoi fan. Fra i rituali beauty della top model più richiesta e amata dalle maison internazionali ci sono le maschere in tessuto a cui non rinuncia mai, soprattutto quando è in viaggio.

In borsetta la modella porta sempre con sè uno spray allo zinco e il celebre microneedling. Si tratta di un piccolo rullo con degli aghi sottili che viene passato sul viso (dopo una preparazione accurata) per creare delle micro-perforazioni in grado di stimolare. una riparazione dei tessuti e una produzione di collagene.

Per Naomi è fondamentale anche il bagno. Si concede infatti delle lunghe sessioni nella vasca da bagno con acqua calda, aceto di mele, sali kosher e sali di Epsom in cui si immerge per almeno mezz’ora.

Il make up di Naomi Campbell

Per essere radiosa e sempre impeccabile, Naomi segue i consigli dei tanti make up artist con cui ha collaborato nella sua lunga carriera. Una routine a cui aggiunge i segreti della sua fan più grande: la mamma Valerie Morris. Per un viso super luminoso spruzza un po’ di spray allo zinco, poi stende il prodotto, aggiungendo polvere di vitamina C e usando il rullo microneedle.

Terminato questo step passa al trucco vero e proprio. Parte dalle sopracciglia, pettinandole ad ala di gabbiano per esaltare lo sguardo e tenendole in ordine con un apposito gel. Per gli occhi punta su ombretti sui toni del rosa e del beige, creando un effetto “allungato” grazie all’eyeliner e ad abbondante mascara nero. Crea sul viso dei punti luce, sfruttando correttore e fondotinta per scolpire le zone che desidera mettere in risalto. Completa il tutto con un blush super luminoso, regalando al viso un aspetto fresco e raggiante.

