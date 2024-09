“L’altra signora”: Naomi Campbell lancia una frecciata velenosa a Wintour agli Awards

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Le rivalità nel mondo della moda sono sempre avvincenti, ma quando coinvolgono due delle figure più influenti dell’industria, la tensione diventa palpabile. Naomi Campbell, l’icona delle passerelle, e Anna Wintour, la regina incontrastata di Vogue, si sono trovate al centro di un momento di imbarazzo e provocazione durante il prestigioso Harlem’s Fashion Row Fashion Show & Style Awards. Quello che sembrava essere un riconoscimento di routine per il lavoro e l’influenza di Campbell si è trasformato in una sottile battaglia di frecciatine tra la supermodella e la famosa direttrice di Vogue.

L’inizio di una serata pungente

La serata del 3 settembre era iniziata con grandi aspettative, e Naomi Campbell, che avrebbe ricevuto il Fashion Icon Award, si preparava a ricevere il meritato riconoscimento per la sua straordinaria carriera.

Tuttavia, le premesse si sono complicate non appena Anna Wintour ha preso la parola per introdurre la modella. Con il suo solito stile distaccato ma pungente, Wintour ha aperto il suo discorso con una battuta che ha immediatamente colpito nel segno. “Sono una persona molto puntuale, e ho l’onore di presentare stasera qualcuno che è spesso in ritardo”, ha detto, lasciando poco spazio all’immaginazione: il riferimento era ovviamente alla fama di Naomi Campbell per essere spesso in ritardo agli eventi.

Nonostante la stoccata iniziale, Wintour ha comunque elogiato Naomi Campbell, definendola “una delle persone più coraggiose che conosca” e riconoscendo il suo impegno nel parlare apertamente di ingiustizie e disuguaglianze nel mondo della moda, soprattutto all’inizio della sua carriera.

Tuttavia, gli elogi hanno avuto un sapore agrodolce, con Wintour che ha aggiunto: “Posso dire che essere dalla parte opposta di quel coraggio può essere, oh, come posso dirlo? Piuttosto emozionante”.

La risposta tagliente di Naomi

Non c’è voluto molto perché la risposta di Naomi Campbell, regina delle passerelle, arrivasse. La modella, dopo aver preso il microfono, ha inizialmente riconosciuto la sua abitudine di essere in ritardo, dicendo: “Sì, Naomi è sempre in ritardo. Ma credo nel mio potere superiore, e voglio ringraziare il mio potere superiore per essere qui”. Il pubblico ha riso, ma era evidente che qualcosa stava per arrivare.

Ed è proprio in quel momento che Naomi ha lanciato la sua frecciata: “Non era una mia scelta avere l’altra signora qui. Preferirei di gran lunga avere questa”, ha detto, riferendosi a Samira Nasr, direttrice di Harper’s Bazaar, che alla fine le ha consegnato l’iconico premio al posto di Anna Wintour, la quale aveva già lasciato l’evento per recarsi agli US Open. Questo commento ha generato un’ondata di reazioni da parte del pubblico, con alcuni che hanno persino trattenuto il fiato per la tensione che si era creata nella sala.

Un rapporto tra ammirazione e tensioni

Nonostante lo scambio di frecciatine, è chiaro che tra Naomi Campbell e Anna Wintour esiste una relazione lunga e complessa. La loro conoscenza risale agli anni ’80, quando Naomi, una giovane modella emergente di origine londinese, fece il suo debutto nelle pagine di British Vogue grazie proprio a Wintour.

Campbell non ha mai dimenticato quell’inizio, e nel suo discorso di accettazione ha anche ringraziato Anna per il suo ruolo nella sua carriera. “Grazie, Anna Wintour, per il tuo supporto nella mia carriera dal 1987, quando hai incontrato una giovane ragazza nera del sud di Londra negli uffici di British Vogue e hai deciso di darmi una possibilità”, ha dichiarato Naomi, mostrando gratitudine per l’influenza positiva che la direttrice ha avuto su di lei.

Ma questo rapporto non è mai stato semplice. Nel corso degli anni, entrambe le figure hanno rappresentato due pilastri del mondo della moda, influenzandone direzioni e tendenze, ma anche scontrandosi per via delle loro personalità forti e divergenti. Naomi, conosciuta per la sua schiettezza e passione, ha spesso criticato apertamente le dinamiche di potere e l’esclusione delle persone di colore dall’industria, mentre Wintour, con il suo approccio riservato e strategico, ha mantenuto un ruolo di leadership più tradizionale.