“Naomi Campbell e Donatella Versace hanno litigato”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Donatella Versace e Naomi Campbell

Sarebbe calato il gelo tra Naomi Campbell e Donatella Versace. Pare che un’accesa lite abbia allontanato la top model e la stilista, amiche da tantissimo tempo, praticamente da una vita. La Venera nera ha addirittura smesso di seguire la creativa sui social: segno che c’è stato davvero qualcosa di brusco tra le due, che ora non appaiono più vicine come un tempo.

Perché Naomi Campbell e Donatella Versace hanno litigato

A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Nei più esclusivi salotti della moda milanese non si parla d’altro: della profonda crisi che sta attraversando lo storico rapporto d’amicizia tra Donatella Versace e la fumantina Naomi Campbell“.

Ma cosa sarebbe successo di preciso? “Tra le due primedonne, secondo i soliti beninformati, sarebbe sceso un gelo glaciale a seguito di un litigio le cui ragioni non sono ancora del tutto chiare”.

Per ora bocche cucite da parte delle dirette interessate ma il defollow della Campbell sembra parlare chiaro: Naomi non segue più Donatella su Instagram. Un gesto che, al giorno d’oggi, vale più di mille parole. Al contrario la Versace continua ad essere una follower della modella 54enne. Maretta passeggera o chiusura definitiva? La risposta la darà sicuramente solo il tempo.

La lunga amicizia tra Naomi Campbell e Donatella Versace

Donatella Versace e Naomi Campbell si sono conosciute a New York negli anni Ottanta, quando l’indossatrice non era neppure maggiorenne. Ma già bellissima e affascinante e in cerca di una grande occasione per farsi notare. Occasione che è arrivata grazie a Gianni Versace che l’ha resa la sua modella di punta oltre che musa ispiratrice. I due, inoltre, sono stati legati da una profonda amicizia fino alla morte di Gianni, avvenuta nel 1997.

Donatella ha sempre aiutato suo fratello col suo lavoro per poi prendere le redini della maison l’anno dopo la morte di Versace. Sul suo incontro con Naomi ha raccontato una volta: “L’ho amata immediatamente per la sua personalità forte e ribelle. Già all’epoca era una combinaguai!”.

Una personalità magnetica sulla passerella e nella vita reale, che portò Naomi ad esercitare un certo fascino anche su Donatella fin da subito.

“Naomi ha un cuore profondo ed è una persona molto leale, penso che il suo atteggiamento indisciplinato derivi dal fatto che ha avuto una vera mancanza di affetto. È unica in tutto ciò che fa, nel positivo e nel meno positivo. Ha vissuto molti momenti felici ma anche momenti di dolore e sofferenza nella sua vita personale e ha pagato per i suoi errori. Ma Naomi è una persona eccezionale e unica“, ha assicurato Donatella Versace, ricordando l’infanzia tutt’altro che serena di Naomi, che non ha mai conosciuto suo padre, che ha abbandonato la madre quando era incinta proprio della Campbell.

Dal canto suo Naomi Campbell ha invece scritto in passato sui social media sulla stilista: “La straordinaria Donatella Versace ha un innato senso di libertà e anche di ottimismo. Ha dovuto sopportare una terribile tristezza dopo la tragica morte di suo fratello Gianni, eppure ha trovato la forza da qualche parte e ha portato Versace a dei livelli incredibili”.