Naomi Campbell sfila a 54 anni in body nero alla Milano Fashion Week 2025

Fonte: Getty Images Naomi Campbell

La sfilata di Dsquared2 è stata la celebrazione di un traguardo importante per il brand: il compimento di 30 anni di onoratissima carriera. E alla Milano Fashion Week 2025 la sfilata è stata uno spettacolo tra moda e show, ma a catalizzare l’attenzione è stata lei. Naomi Campbell, 54 anni, bella vera in body nero e super curly: il look nel dettaglio.

Naomi Campbell in body nero alla Milano Fashion Week 2025

Il 22 maggio è prossima a compiere 55 anni, ma il tempo, come si suol dire in questi casi, sembra essersi fermato per Naomi Campbell, che rimane la Regina delle passerelle. L’evento di Dsquared2, con l’ultima collezione al centro di tutto, è stato un’esperienza pazzesca: per il 30esimo anniversario, un modo per celebrare la moda, la musica e la cultura pop. Un traguardo speciale necessita di una presenza altrettanto leggendaria come quella di Naomi, la supermodella che tutt’oggi calca le passerelle con una grinta invidiabile e una bellezza intramontabile.

Fonte: Getty Images

Una sfilata dall’ambientazione particolare, illuminata a neon, che ha attinto dalle vibes newyorchesi: tra rap e la falcata (inimitabile) della Campbell in body nero, ci sono stati tutti gli elementi per dire “wow”. Naturalmente non possiamo non osservare due dettagli, due tendenze di stagione molto amate, ovvero l’ispirazione goth e gli stivali sopra il ginocchio, che sono tornati prepotentemente di moda.

La top model è stata al centro di un problema di immagine negli ultimi mesi: il Caso Fashion for Relief è stato abbastanza difficile per lei da affrontare, ma ha preferito rompere il silenzio ad assumersi in parte le sue colpe. “Riconosce e accetta la sua responsabilità. Potrebbe non essere stata così attivamente coinvolta nelle operazioni quotidiane dell’ente di beneficenza come avrebbe dovuto. Non si è mai impegnata in alcuna forma di cattiva condotta finanziaria”, aveva affermato il suo portavoce. “Per oltre tre decenni, ha dedicato la sua carriera a cause benefiche, con l’unico scopo di aiutare gli altri, senza alcun interesse personale”.

Il beauty look nel dettaglio

La Venere nera non delude mai: un look total black in pelle, un body da vera dominatrice, stivali lunghi cuissardes e – soprattutto – acconciatura super curly, un beauty look leonino che non tradisce quasi mai. A lei è toccato il gran finale della sfilata, dopo che abbiamo visto diverse star in passerella, come Irina Shayk, Isabeli Fontana, Amelia Gray. E per un’ispirazione da vera ribelle, ecco che alla Milano Fashion Week 2025 Naomi mette in chiaro le cose: è ancora lei la top model più amata.

Fonte: Getty Images

Il body in pelle nera è strutturato, completato con lacci e zip in metallo: particolarmente ambiti gli stivali imponenti in pelle nera, che così diventano ufficialmente lo status symbol della moda di oggi. E poi il classico extra riccio effetto frisé, indomabile come solo un leone sa essere. Il suo look ha incarnato l’essenza stessa di ciò che rappresenta la nuova collezione di Dsquared2, dedicata proprio alla musa storica della maison, ovvero Julie Enfield. Ribelle, selvaggia, semplicemente… Naomi.