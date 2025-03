E così, anche questa attesissima Milano Fashion Week è giunta al termine: chi avrebbe mai potuto chiudere al meglio l’evento, se non? Ovviamente la grande maison italiana ha visto radunate in front row per l’occasione molteplici icone del mondo dello spettacolo, agghindate di tutto punto nel tentativo di renderle onore. Per assistere alla presentazione della collezione autunno-inverno 2025/26 del brand Vittoria Puccini ha offerto ai presenti un déjà vu, indossando un completo maschile gessato in fresco lana e seta tono su tono che evoca l’ indimenticabile apparizione di Julia Roberts - in Armani - ai Golden Globes del 1990: proprio come lei, anche l'attrice italiana ha portato i capelli mossi lasciati liberi e sciolti sulle spalle.