Arrivata in yacht al Gran Premio di Monaco, la star sfoggia un body in pizzo nero e jeans a vita alta e ruba la scena perfino a Lewis Hamilton

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

Quando arriva Kim Kardashian, un po’ tutto passa in secondo piano. Si è presentata al Gran Premio di Montecarlo e ha fatto ciò che le riesce meglio, attirare ogni sguardo su di sé (per non parlare dei flash). In un weekend in cui tutti gli occhi avrebbero dovuto essere puntati sulle monoposto, una delle regine dei social ha rubato la scena. Lo ha fatto anche nei confronti di Lewis Hamilton, un po’ sparito nella sua ombra.

L’arrivo in yacht da vera star

Se sei Kim Kardashian, non puoi fare un ingresso banale in scena. L’imprenditrice e star televisiva è arrivata all’evento più glam del Principato a bordo di uno yacht, scendendo dalla passerella con la sicurezza di chi sa d’essere al centro dell’attenzione.

Scortata dal suo entourage, ha sfoggiato occhiali da sole scuri, chioma corvina sciolta sulle spalle e jeans attillati. Una guida pratica per trasformare uno sbarco in un momento da copertina.

Un look sensuale controllato

Kim ha scelto un body in pizzo nero trasparente, sensuale e ben studiato al millimetro, abbinato a un paio di jeans blu a vita alta. Un contrasto interessante, tra il romanticismo del dark del pizzo e la quotidianità chic del denim.

Il risultato è un outfit che gioca sul filo tra eleganza e provocazione, senza mai cadere nell’eccesso. Una scelta che racconta quella che è la sua cifra stilistica. Prendere capi apparentemente semplici e trasformarli in vere e proprie dichiarazioni di moda. Gli occhiali da sole scuri, poi, completano il quadro e aggiungono quel tocco di mistero da vera “celebrity”.

L’ombra su Hamilton

Un dettaglio interessante, però, va oltre il look. La presenza di Kim Kardashian a Montecarlo si inserisce nell’analisi del rapporto con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Un’apparizione che c’entra poco con la moda. Il tema cardine è quello del gossip, con il look mozzafiato che “oscura” il pilota tra titoli e trend social, almeno per un giorno.

Del resto, come gli appassionati sanno, il GP di Monaco non è solo uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario di Formula 1. È da sempre una passerella di lusso, dove Vip, celebrità e magnati si contendono l’attenzione tra feste esclusive, paddock affollati e yacht ormeggiati. Così, tra il rumore dei motori e i tantissimi flash, è stata ancora una volta lei la vera vincitrice di giornata.