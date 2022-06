Naomi Campbell, i primi passi della sua meravigliosa bambina

Fonte: IPA Cannes 2022: Naomi Campbell mamma tenerissima con sua figlia, dopo un red carpet strepitoso

Naomi Campbell, da quando è diventata mamma, a 51 anni, a maggio 2021, della sua prima figlia, ha sempre protetto gelosamente la sua privacy e quella della bambina. Ha confessato sono dopo settimane, nella prima intervista in cui parlava pubblicamente delle nascita, che non era stata adottata, visto il rincorrersi di rumor e illazioni, ma non ha mai volto dire o mostrare altro. Né il nome della figlia, né se avuta con inseminazione o madre surrogata, né tantomeno foto o video della sua crescita.

Ci sono celeb che scelgono di condividere tutto, altre che preferiscono tutelare il più possibile. Naomi non ha mai mostrato pubblicamente il volto della figlia, tranne in rarissimi casi.

Fonte: IPA

A un anno di distanza dall’annuncio della nascita ha però fatto un’eccezione, postando sul suo account Instagram un tenero scatto che la vede per mano alla bimba, mentre muove i suoi primi passi.

“Il mio amore, il battito del mio cuore, muove i suoi primi passi”

Immediati i commenti delle sue colleghe (ex) top model, che con lei hanno condiviso passerelle, luci dei riflettori e i meravigliosi -per loro anni ’90 e 2000: da Christy Turlington a Shalom Harlow, da Heidi Klum a Erin O’Connor.