Naomi Campbell mamma a 51 anni: mostra per la prima volta il volto della figlia

Carla, Naomi, Milla e altre over 50 in passerella: vincono tutto

Gambe chilometriche, fisico perfetto, capelli di seta e pelle che sembra quasi ultraterrena. Vedere Naomi Campbell è una gioia per gli occhi, la dimostrazione di come a 51 anni si possa essere semplicemente divine. Una visione che inevitabilmente colpisce a ogni apparizione sulla passerella, ma stavolta lo fa in modo molto diverso: la super modella ha posato per la copertina di Vogue Uk mostrando per la prima volta il volto della figlia, nata lo scorso anno. Una Madre Natura, il ritratto di una donna che ha sempre creduto nel suo sogno e adesso si gode la gioia della maternità.

Naomi Campbell, il dolcissimo ritratto con la figlia

La copertina di Vogue Uk dedicata a Naomi Campbell è una delle cose più belle che vedrete oggi. Perché in quel ritratto, realizzato dal fotografo Steven Meisel, c’è la quintessenza di una donna che abbraccia con orgoglio la gioia della maternità. Qualcosa che ha atteso per tanti anni e che adesso si gode all’età di 51 anni.

Hair style e make up “afro”, chiaro omaggio alle sue origini. La semplicità di una mamma che tiene in braccio la sua dolce bambina, con lo sguardo di chi ha una nuova consapevolezza e sa di avere tra le mani la responsabilità più importante di sempre. Lei che ha calcato le passerelle di tutto il mondo, i palcoscenici più importanti, che ha posato per mille riviste e vissuto una vita intensa.

Eppure non c’è niente che sfiori, anche solo da lontano, l’emozione di aver dato alla luce la propria figlia.

Naomi mamma orgogliosa della sua bimba

Tra un impegno e l’altro, Naomi Campbell ha trovato il tempo di dedicarsi a un servizio fotografico che di certo resterà nella storia. La super modella ha mostrato per la prima volta il volto della figlia, nata nel maggio 2021 e sulla quale ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo. Tanto da aver dato l’annuncio su Instagram praticamente a cose fatte.

Nell’intervista a Vogue Uk la splendida Naomi si è lasciata andare a qualche dettaglio in più sulla bimba, di cui tra l’altro non si sa neanche il nome. “Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare – ha detto la top model -. È una brava ragazza: dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età. Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Lei ride molto. Quasi parla. Penso che potrebbe camminare prima di gattonare”. Una mamma che racconta con orgoglio le prime conquiste di una bimba che sembra già promettere bene!

La verità sull’adozione della figlia

Se è vero che Naomi Campbell non ama sbilanciarsi troppo in merito alla figlia figlia e in generale sulla sua vita privata, la super modella stavolta ha colto l’occasione per precisare qualcosa di molto importante. Le voci di una gravidanza a 51 anni avevano scatenato ipotesi che non corrispondono a verità, fra tutte quella che la Campbell avrebbe adottato la bambina: “Non è stata adottata, è mia figlia”, ha detto senza troppi giri di parole.

Pochissime persone sapevano della sua gravidanza: “Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto”. Parole che ricordano quelle del post su Instagram in cui ha annunciato la nascita della sua piccola: “Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande“.