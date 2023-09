Calendario Pirelli 2024, Naomi Campbell a 53 anni posa per la quinta volta

Fonte: Getty Images Naomi Campbell in velluto blu è pura sensualità

Naomi Campbell ancora una volta protagonista del Calendario Pirelli. Quello del 2024 si intitola Timeless e verrà presentato, come d’abitudine, a inizio dicembre. Un’opera d’arte unica nel suo genere, un omaggio all’Africa e alla sua cultura, realizzato dal talentuoso artista visivo ghanese, Prince Gyasi. Gli scatti sono stati realizzati a Londra e in Ghana.

Naomi Campbell protagonista del Calendario Pirelli 2024

Nelle immagini del backstage del Calendario Pirelli 2024 si vede Naomi Campbell che posa con le sue lunghe gambe mozzafiato. Una bellezza senza tempo. Per la 53enne si tratta della sua quinta apparizione. Ha già posato per lo stesso progetto nel 1987, 1995, 2005 e 2018. La prima apparizione, quella risalente a 36 anni fa, ha fatto scalpore perché all’epoca la Campbell aveva solo 16 anni ed è apparsa in topless dietro la macchina fotografica di Terence Donovan.

Nel 1995 ha invece lavorato con Richard Avedon insieme alla top model americana Christie Turlington. Naomi Campbell è stata inoltre sulle pagine del Calendario Pirelli 2005, nelle immagini di Patrick Demarchelier realizzate sulle spiagge di Ipanema e Copacabana, accanto alla modella brasiliana Adriana Lima. Nel 2018 è stata la musa di Tim Walker, che ha ricreato nel suo servizio il mondo magico di Alice nel Paese delle meraviglie.

In passato Naomi Campbell ha dichiarato che il team del Calendario Pirelli è sempre stato molto attento a ciò che accade nel mondo, con uno sguardo innovativo sulla società odierna.

Tutte le anticipazioni sul Calendario Pirelli 2024

Prince Gyasi, attraverso il suo lavoro, ha voluto rendere omaggio alla sua terra natia, l’Africa. Per il 2024 The Cal diventa così è un vero e proprio inno all’Africa, al suo popolo e alla sua cultura. Un viaggio nel colore all’interno di un mondo dalle caratteristiche uniche, attraverso il quale Gyasi ha voluto mettere in luce alcune delle persone che lo hanno ispirato nel corso degli anni. Il giovane è relatore all’Università di Oxford e allo Skoll World 2019 Forum e ha collaborato con Apple, Converse, Balmain, Off-White, Vanity Fair e GQ. Le sue opere sono incluse in alcune delle più importanti collezioni di arte contemporanea al mondo, tra cui quella di Jean Pigozzi e la Fondazione Pinault.

“Per me Timeless (senza tempo) sono le persone che hanno la meglio sul tempo, persone determinanti, persone che non seguono il pensiero comune della società, persone che non si fanno influenzare dall’età o dalla fama e dal denaro”, ha dichiarato l’artista 28enne, che ha iniziato a fotografare da adolescente con un vecchio smartphone. “Non si fanno influenzare dal numero di ore o di settimane di un anno fanno solo quello che vogliono fare e fanno sì che accada sempre, in modo vero e nel modo migliore”, ha aggiunto.

Attivista, fondatore di Boxed Kids, Prince Gyasi combatte soprattutto per migliorare l’istruzione infantile nel suo paese e nel suo continente. “Essere il primo artista africano e nero del Calendario Pirelli mi ha dato la possibilità di mettere in luce alcune delle persone che mi hanno ispirato negli anni. Rappresentazione e cultura sono molto importanti per me, quindi, per la prima volta nella storia del calendario, ho deciso che parte del progetto si svolgerà nel mio Paese, il Ghana”, ha fatto sapere.

Protagonisti del calendario Pirelli 2024: l’attrice Angela Bassett, Margot Lee Shetterly, Amanda Gorman, Naomi Campbell, Jeymes Samuel, Idris Elba, Teyana Taylor, Amoako Boafo, Marcel Desailly e Tiwa Savage e Sua Maestà Otumfuo Osei Tutu II, sovrano del regno di Ashanti nonché primo monarca a posare per The Cal.