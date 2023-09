MFW, Naomi Campbell incanta in passerella in guêpière: il look da sogno

Fonte: IPA/GettyImages Da Naomi a Kate Moss, i look alla London Fashion Week

La Milano Fashion Week è in pieno svolgimento e sta animando la settimana del fantastico capoluogo lombardo. Dal 19 al 25 settembre degli eventi unici e imperdibili attireranno l’attenzione degli appassionati di moda di tutto il mondo, facendo arrivare a Milano ospiti ambitissimi. Così è stato anche per l’appuntamento più ambito del sabato dell’importante settimana della moda milanese. Si tratta della sfilata di Dolce e Gabbana, che ha visto sfilare in passerella anche la mitica Naomi Campbell.

Naomi Campbell: Dolce e Gabbana disegna per lei un look unico

Nel pomeriggio di sabato 23 settembre è stata presentata alla Milano Fashion Week la collezione primavera/estate 2024 del celebre brand di alta moda Dolce e Gabbana. A presenziare alla sfilata di moda diversi nomi importanti, appassionati del marchio di moda italiano. In prima fila a osservare le nuove creazioni dei due apprezzati stilisti c’erano, infatti, Kitty Spencer, Kylie Jenner, Alessandra Ambrosio e tra le star nostrane Blanco, Michele Morrone e Bianca Balti.

Ma la vera star della sfilata di moda è stata la mitica Naomi Campbell scelta per portare in passerella l’abito finale, che chiudeva la sfilata di moda. Una sorpresa unica, voluta da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che arriva dopo il ritorno in passerella di Claudia Schiffer, che ha sfilato per Versace sempre nel corso della Milano Fashion Week 2023.

Fonte: Getty Images

Naomi Campbell ha calcato la passerella dell’ultima sfilata di Dolce e Gabbana con un outfit unico. Infatti la modella ha indossato una guêpière nera, decorata dal pizzo e coperta da un abito completamente trasparente in tinta. Ai piedi della fantastica top model delle semplici décolleté nere, mentre al collo della star della moda è stato adattato un vistoso fiore nero. Naomi Campbell ha portato in passerella l’outfit unico firmato Dolce e Gabbana con la solita grazia seducente che la contraddistingue, mostrando al mondo il suo fisico scolpito, come se il tempo si fosse davvero fermato.

La nuova collezione primavera/estate di Dolce e Gabbana

Il celebre brand di moda Dolce Gabbana ha presentato le sue ultime creazioni nel corso della Milano Fashion Week 2023 sabato 23 settembre. Si trattava delle proposte della casa di moda per la primavera/estate 2024, che Domenico Dolce e Stefano Gabbana vedono all’insegna della sensualità.

Fonte: Getty Images

La donna vestita dai due stilisti siciliani è sicura di sé e consapevole. I modelli proposti dal famoso brand di moda, infatti, mettevano in mostra la bellezza femminile con creazioni sartoriali che ponevano al centro di tutto e in mostra la lingerie femminile elegante e sexy. Così come l’outfit scelto per Naomi Campbell, anche gli altri capi d’abbigliamento mostrati in passerella puntavano sulle trasparenze, i pizzi, le calze autoreggenti e i tagli maschili.

Il nero è il colore scelto da Dolce e Gabbana per quasi tutti gli outfit della nuova collezione, accoppiato al bianco e all’animalier. In passerella anche l’abito da sposa – guêpière, proposto al Festival del Cinema di Venezia da Mariacarla Boscono. Per il brand hanno sfilato in passerella, oltre a Naomi Campbell, Deva Cassel, Vittoria Ceretti, Stella Maxwell, Ashley Graham, Mariacarla Boscono e Irina Shayk. La Milano Fashion Week riserva agli appassionati di moda ancora due giorni pieni di eventi, tra cui la sfilata di Giorgio Armani che è in calendario per domenica 24 settembre.