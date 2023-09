Deva Cassel lascia il segno alla Milano Fashion Week: il look inedito

Fonte: Getty Images Monica Bellucci, il look mannish sul red carpet è una vera ispirazione

Deva Cassel ha decisamente lasciato il segno alla Milano Fashion Week. 19 anni, bellissima e giovanissima: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha ormai intrapreso con successo la sua carriera da modella. Dopo essere atterrata all’aeroporto di Milano Linate, si è diretta in passerella, per la sfilata di Dolce & Gabbana, dove ormai è una musa ufficiale. Incantevole? A dir poco.

Deva Cassel sfila per Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week 2023

Non è un mistero che Deva Cassel sia una delle modelle di punta della sua generazione. Alta 175 centimetri, è il mix perfetto tra Monica Bellucci e Vincent Cassel: lineamenti dolci, occhi profondi e sguardo sensuale. Più volte ha sfilato per Dolce & Gabbana, ed è stata anche una delle protagoniste della Fashion Week primaverile di Parigi. Dopo il debutto al cinema con La bella estate, di Laura Luchetti, per la Cassel è tempo di tornare sulle passerelle. E lasciare decisamente il segno.

La presentazione della collezione primavera/estate 2024 di Dolce & Gabbana è stata un vero e proprio successo. Di tempo ne è passato dal debutto della Cassel in passerella, sempre con D&G: era il 2019. Oggi, quattro anni dopo, la Cassel è certamente più adulta: consapevole, maturata. Una giovane adulta pronta a conquistare il mondo del fashion e sfilare con sicurezza.

Il look portato in passerella? Spaziale. In realtà, molto semplice rispetto agli altri eventi: mini abito svasato, con un’ispirazione un po’ anni ’60, con schiena scoperta. Decisamente elegante e senza tempo: il risultato è un look moderno, dal design assolutamente pulito, con un tocco di seduzione dato proprio dalla schiena nuda. Quando si dice “osare con classe”… senza esagerare. E del resto questa Milano Fashion Week ha puntato più sulla sobrietà, che sugli eccessi. Tra chic e choc, insomma, sembra proprio che a prevalere sarà lo stile chic.

Deva Cassel e la passione per la moda: un futuro già scritto

Non sorprende che il curriculum di Deva Cassel nel mondo della moda sia già così ricco. Tutt’altro. Alla fine, se torniamo un bel po’ indietro nel tempo, la Cassel è stata la protagonista di un servizio di moda ancor prima di… venire al mondo. Sì, proprio così. Perché non avrete forse dimenticato l’iconica copertina di Monica Bellucci con il pancione, pubblicata su Vanity Fair, vero? Memorabile, dobbiamo proprio dirlo.

Così, oggi, la Cassel è una delle muse di Dolce & Gabbana. E non potrebbe proprio essere altrimenti. Il futuro nella moda, insomma, probabilmente è stato già scritto, ma non ha intenzione di chiudere nessuna porta, tanto che l’abbiamo vista anche al cinema. Il DNA, del resto, è quello, ed è innegabile: Bellucci e Cassel sono due degli attori più famosi della loro generazione.

Deva, però, è una giovane donna che sa quello che vuole, ma al contempo non vuole imporsi: del resto, si è dedicata agli studi e alla scuola. Parla anche fluentemente tre lingue, ovvero il francese, l’italiano e l’inglese. Non ha mai voluto rinnegare nessuna delle culture dei genitori, ma, anzi, le ha sempre valorizzate.