Fonte: IPA Saul Nanni e Deva Cassel

Bellissimi, giovani e (forse) innamorati: su Instagram ha fatto capolino una foto che lascia poco spazio ai dubbi e che potrebbe sancire la nascita di una nuova coppia. Si tratta di Saul Nanni, uno dei volti rivelazione di Netflix degli ultimi anni, e Deva Cassel, figlia di Vincent e Monica Bellucci: è stato l’attore a condividere uno scatto con la giovane, tra baci e tenerezze.

Saul Nanni, su Instagram la foto del bacio con Deva Cassel

Uno scatto che li ritrae al mare, su una barca, splendidi e complici: non sembra una classica foto tra amici quella di Saul Nanni e Deva Cassel, piuttosto quella di una giovane coppia appena innamorata. L’ultimo post di Instagram dell’attore, volto già noto al pubblico di Netflix (e non solo) per il suo ruolo nel film Sotto Il Sole Di Riccione, sembra suggerire che con la modella ci sia del tenero.

Un bacio sul collo quello immortalato da Saul e condiviso sui social, accompagnato da un semplice cuore bianco, che lascia intuire un’intesa che va oltre la semplice amicizia. E a darne la conferma il commento di Deva, che risponde con un cuore rosso allo scatto. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan sia dell’attore che della modella, tanto da scatenare tantissimi commenti nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione.

Saul Nanni e Deva Cassel si sono conosciuti sul set de Il Gattopardo, nuova produzione di Netflix: lui interpreterà Tancredi (e tra l’altro ha già lavorato con Kim Rossi Stuart in Brado), lei invece presterà il volto ad Angelica, che nel film diretto da Luchino Visconti fu interpretata dalla bellissima Claudia Cardinale.

Niente di ufficiale, almeno per il momento, ma il set della serie potrebbe essere stato galeotto per la nascita di questo (presunto) nuovo amore. Come si suol dire, se son rose, fioriranno.

Deva Cassel, è finita con Luca Salandra?

Mentre la vita sentimentale di Saul Nanni è avvolta nel mistero – l’attore ha sempre mantenuto un certo riserbo sulle sue relazioni – Deva Cassel già qualche anno fa era uscita allo scoperto con Luca Salandra, con il quale aveva ufficializzato la relazione durante la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel 2021.

I due si erano presentati sul red carpet insieme, mostrando una certa affinità, visto che già allora la loro storia d’amore durava da più di un anno. Ad accomunarli la passione per la moda visto che il giovane italo-francese è un modello affermato, che ha calcato le passerelle per brand importanti come Palomo, Amiri e Leonard.

Se fino allo scorso anno Deva appariva sul profilo Instagram di Luca, oggi di quelle foto non c’è più traccia: niente più istantanee di vacanze insieme, che il modello aveva postato durante la scorsa estate. La giovane invece ha sempre preferito un profilo più basso, condividendo sui social solo scatti riguardanti il suo lavoro, come shooting fotografici e sfilate in passerella.

Certo è che la foto con Saul Nanni non piacerà a Salandra e potrebbe suggerire che la storia con il collega si sia interrotta già da tempo.