È la figlia di un’icona italiana senza tempo e sta per arrivare il suo debutto al cinema

Fonte: Getty Images Monica Bellucci, il look mannish sul red carpet è una vera ispirazione

Nel vasto panorama delle giovani promesse italiane, spicca una figura che incarna l’eredità di una vera e propria icona senza tempo. Stiamo parlando di Deva Cassel, nome destinato a risuonare sempre più forte nell’industria cinematografica e oltre. Nata il 12 settembre 2004, Deva porta con sé una storia familiare carica di fascino e talento, con radici che affondano nell’arte e nella cultura. E’ infatti figlia la prima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La sua imminente comparsa sul grande schermo rappresenta una svolta significativa, un capitolo nuovo e affascinante nella sua storia e nell’eredità che porta con sé.

Chi è Deva Cassel

Deva Cassel, alta 175 centimetri e dotata di una bellezza che richiama in modo sorprendente quella di sua madre, l’indimenticabile Monica Bellucci, è una giovane donna destinata a brillare con luce propria. La sua genetica è affascinante quanto la sua personalità. Figlia dell’attrice e di Vincent Cassel, Deva ha già dimostrato di possedere quell’unicità e carisma che caratterizza le icone. Il suo nome richiama la dea hindu della Luna, una suggestione che si adatta perfettamente alla sua presenza magnetica.

Sin da giovanissima, Deva è entrata in contatto con il mondo della moda, un ambiente in cui ha potuto esprimere se stessa fin dai primi passi. Si pensi che, ancora prima di nascere, la ragazza aveva già fatto la sua prima comparsa in un servizio fotografico la cui protagonista era sua madre, con il pancione in bella vista su Vanity Fair. Questo fu solo l’inizio di un viaggio che l’avrebbe portata a sfilare per Dolce & Gabbana e a conquistare le copertine dei più prestigiosi magazine internazionali.

La svolta cinematografica: “La bella estate”

L’evoluzione di Deva nel mondo della moda è stata solo il prologo di una carriera poliedrica e promettente. Ora, è il momento di un nuovo palcoscenico: il cinema. Deva sta per debuttare nel film “La bella estate” diretto da Laura Luchetti, un adattamento dell’omonimo romanzo di Cesare Pavese. Questo passo avanti segna un momento cruciale nella vita di Deva, portandola dall’obiettivo della macchina fotografica al fascino dinamico della celluloide. Il film è ambientato nella Torino del 1938 e segue la storia di Ginia, Yile Yara Vianello, una ragazza che si è appena trasferita in città dalla campagna insieme al protettivo fratello Severino, per abbracciare un futuro che sembra offrire infinite possibilità.

Nel film, Deva interpreta il ruolo di Amelia, una giovane modella che si muove tra gli ambienti artistici e bohémien di Torino negli anni Trenta. Questo personaggio sfida le aspettative e incarna una femminilità raffinata e potente. L’opera di Pavese, trasposta in una versione contemporanea e carica di attualità dalla regista Laura Luchetti, esplora i temi dell’identità e dell’esplorazione di sé stessi, un percorso che parallelo a quello di Deva nella sua nuova avventura cinematografica.

Un’italianità potente e autentica

Deva Cassel, con radici italiane e francesi, è una rappresentante autentica di un’eredità culturale affascinante. Cresciuta parlando italiano e francese, ha ampliato la sua padronanza delle lingue con l’aggiunta dell’inglese, dimostrando una profonda connessione con le sue origini e la volontà di abbracciare diverse culture. Questa ricchezza linguistica rappresenta il riflesso di un’identità internazionale, un vero e proprio ponte tra mondi diversi. “Quando mi dicono che ci assomigliamo, lo prendo solo come un complimento: mia madre è una donna intelligente, talentuosa e bravissima”, afferma Deva. Queste parole riflettono la sua maturità e il suo rispetto per l’eredità che porta con sé, dimostrando una consapevolezza che va oltre l’apparenza. Deva Cassel è destinata a lasciare il suo segno nell’industria dell’intrattenimento, sia nel mondo della moda che del cinema. La sua autenticità, la sua presenza magnetica e il suo talento la rendono una figura da tenere d’occhio. La sua transizione dalla moda al cinema rappresenta un passo significativo, uno che potrebbe portare a ulteriori scoperte e sorprese.