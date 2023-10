Fonte: Getty Images Deva Cassel: la figlia di Monica Bellucci strega tutti alla Milano Fashion Week

La Gen Z sembra aver trovato la sua ‘coppia da copertina’: dopo settimane di rumors e speculazioni, Deva Cassel e Saul Nanni hanno confermato la loro relazione. L’annuncio è arrivato, come da tradizione, con un post sui social della modella italo-francese: ‘It’s true’ , ha scritto lei alludendo all’inizio della storia d’amore. E i fan sono al settimo cielo.

L’annuncio di Deva Cassel

Degli scatti in bianco e nero per annunciare l’inizio di un amore: così Deva Cassel ha ufficializzato la relazione con il collega Saul Nanni. La primogenita di Monica Bellucci ha scelto due immagini che la ritraggono in barca con il fidanzato: nella prima, i due giovani sono seduti l’uno accanto all’altra, nel secondo il braccio di lui accarezza i fianchi di lei in modo malizioso. Il tutto, corredato da una didascalia che lascia poco spazio ai dubbi: “It’s true”.

Con il suo ultimo post, quindi, l’attrice e modella spazza via ogni dubbio sulla sua vita sentimentale: da alcune settimane, infatti, si susseguivano rumor e indiscrezioni su una sua possibile liaison con Nanni, alimentati da uno scatto che lo stesso attore aveva condiviso con i fan. Un’immagine sibilina sì, con i due pericolosamente vicini, ma che di fatto poteva rappresentare una semplice operazione di marketing per promuovere il nuovo progetto della coppia.

Saul Nanni e Deva Cassel si sono infatti conosciuti sul set de Il Gattopardo, nuova produzione di Netflix in cui lui vestirà i panni di Tancredi, mentre lei presterà il volto ad Angelica, personaggio già interpretato da Claudia Cardinale nella pellicola diretta da Luchino Visconti. Un progetto galeotto, quindi, che ha visto finzione e realtà fondersi fino a diventare tutt’uno. Proprio come successo ai genitori di Deva, Monica Bellucci e Vincent Cassel, conosciutisi ed innamoratisi sul set de ‘L’appartamento’.

La coppia simbolo della Gen Z

Deva Cassel e Saul Nanni sono due personaggi molto amati dai giovanissimi. Lei, appena 19enne, è una delle top model più richieste sulle passerelle internazionali, già musa di D&G ed altre maison d’alta moda. Pronta a seguire le orme materne anche come attrice, ha debuttato sul grande schermo nella pellicola La bella estate, e presto la vedremo anche su Netflix nei panni della bella Angelica in un nuovo adattamento de Il Gattopardo.

Saul Nanni, 24 anni, recita invece sin da piccolissimo. Nonostante la popolarità sia arrivata con il film Sotto il sole di Riccione, nel suo curriculum sono presenti titoli di successo tanto sul grande che sul piccolo schermo: tra tutti citiamo Un boss in salotto di Luca Miniero, Brado di Kim Rossi Stuart e le serie tv Non dirlo al mio capo e Made in Italy.

In quanto alla vita sentimentale dei due divi non si hanno molte notizie: prima di ufficializzare la relazione con Saul, Deva era stata legata al modello Luca Salandra, con cui aveva calcato anche il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Ad oggi è tuttavia impossibile capire a quando possa risalire la rottura tra i due. Discorso diverso per Nanni, che ha sempre mantenuto assoluto riserbo sulla sua vita sentimentale. Almeno, fino a quando non ha incontrato Deva sul suo cammino.