Luca Salandra, il fidanzato innamoratissimo di Deva Cassel

Deva Cassel e Leni Klum, le figlie celebri conquistano Venezia

Le “danze” si sono aperte: la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia porterà sul red carpet alcuni dei nomi internazionali e nostrani più amati di sempre, come Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel. Insieme alla giovanissima (e bellissima) Deva, tuttavia, sarà presente anche il suo fidanzato. Ma chi è Luca Salandra? Di lui non si sa molto, ma una cosa è certa: è super innamorato della dolce Deva.

Il chiacchiericcio in rosa, infatti, ha posto la lente d’ingrandimento su Luca Salandra: la coppia sta insieme da circa un anno. La sfilata evento di Dolce & Gabbana è stata teatro della prima apparizione pubblica di Luca e Deva. Si sono mostrati insieme, giovani e innamorati – come non adorarli? Nato in Francia il 23 settembre del 2004, Luca Salandra ha (quasi) 17 anni ed è un modello italo-francese.

La primogenita di Monica Bellucci ha sempre affascinato il grande pubblico: al fianco della madre e della sorellina Léonie, ha scelto di avere con sé in un’occasione tanto importante anche Luca. A bordo del simbolo di Venezia – il motoscafo – Monica e Deva si sono mostrate affiatatissime. L’attenzione, però, è scesa su Luca. Durante la scorsa estate, la coppia si era già mostrata insieme, condividendo foto sui social media delle loro vacanze: da Biarritz a Saint-Tropez, l’amore non è sfiorito (come alcuni pensavano).

No, tra Luca e Deva non è la classica cotta passeggera tipica dell’età, che ci può anche stare. I due hanno superato l’inverno e ora sono prontissimi ad andare alla conquista di Venezia. Mamma Monica approva, così come il padre di Deva – Vincent Cassel. Qualche curiosità su Luca si è scoperta solo attraverso i social: è un grande appassionato di fotografia. La sua musa ispiratrice? Ovviamente la fidanzata, di cui è innamoratissimo.

Il Festival del Cinema di Venezia 2021 sarà la cartolina perfetta per celebrare l’amore sotto gli occhi delle telecamere. Siamo certe che sui loro profili Instagram, condivideranno parecchi scatti suggestivi: Venezia, si sa, è la città perfetta per le giovani coppie. Dopotutto, Luca è molto social: sul suo feed, sono presenti tante foto delle passerelle che calca. Le nostre preferite, però, sono quelle in cui c’è anche Deva (con tanto di didascalie romantiche).