Deva Cassel è sempre più bella: l’orgoglio di mamma Monica Bellucci

Deva, la splendida figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Sguardo magnetico e chioma corvino: Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, conquista un’altra cover e viene incoronata “musa della moda italiana”. Ad annunciarlo è stata proprio l’attrice italiana che ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui mostra la cover di Elle Francia.

Nello scatto mostrato dalla Bellucci, Deva sfoggia un look Prada e si mostra, ancora una volta, in tutta la sua bellezza. Non è la prima volta che la figlia di Monica, nata dal suo amore per Vincent Cassel, apparse sulla copertina della prestigiosa rivista, già nell’ottobre del 2020, l’attrice aveva annunciato il debutto della figlia come cover girl.

“Un’altra bellissima cover story questa settimana per la mia Deva”, ha scritto la Bellucci che non ha mai nascosto di essere molto fiera di sua figlia. A soli 17 anni infatti Deva è già una top model molto richiesta, protagonista di shooting di moda e musa di Dolce & Gabbana. Elegante e misteriosa come mamma Monica, è contesa fra gli stilisti e destinata a un futuro radioso nel mondo fashion.

A seguirla in questa avventura è proprio la Bellucci, che non la lascia mai sola ed è spesso sul set con lei. Spesso con loro c’è anche Vincent Cassel che è legatissimo alle figlie, Deva e Leonie, nate dal suo amore per l’attrice italiana, sposata nel 1999 a Montecarlo. L’amore fra i due attori è arrivato al capolinea nel 2013, ma Monica e Vincent sono rimasti uniti per amore delle figlie.

Tanto bella quanto riservata, Deva assomiglia molto alla Bellucci, da cui ha ereditato non solo la bellezza, ma anche il fascino e l’eleganza. “Ci sono donne realizzate anche senza figli, ma ciò che a me dà valore sono le mie figlie – aveva confessato la dive qualche tempo fa -. E sono qui per amarle: questo amore, ne sono convinta, dà solidità alla vita. Quello che amo soprattutto è vederle crescere e l’idea di accompagnarle fino a quando spiccheranno il volo. Le mie figlie sono le risposte a tutte le mie domande. È stato quando sono nate, e solo quando sono nate, che ho capito la mia ragione di vita su questa Terra”.