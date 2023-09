Vincent Cassel archivia Tina Kunakey: la nuova fidanzata è Narah Baptista

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Importanti novità sulla vita privata di Vincent Cassel. L’attore francese vive da sempre di grandi passioni e intense emozioni e così, dopo l’addio improvviso (e mai confermato) alla seconda moglie Tina Kunakey, ecco che è di nuovo felice tra le braccia di un’altra donna. La fortunata è la giovane modella Narah Baptista, che in questi mesi è stata avvistata più volte insieme all’ex marito di Monica Bellucci.

I due hanno condiviso tra le storie di Instagram la stessa foto: uno scatto di Cassel, con gli occhiali da sole, accompagnato da un cuore. Un’immagine che lascia spazio a pochi dubbi: c’è una relazione in corso tra i due. Come si legge poi su alcuni magazine francesi, qualche settimana fa Vincent e Nara sono stati pizzicati alla stessa festa in atteggiamenti molto intimi e complici.

Per ora nessuna dichiarazione ufficiale ma un’immagine che sicuramente vale più di mille parole. Del resto Vincent Cassel è sempre stato molto riservato sulla sua sfera più intima nonostante con l’ex moglie Tina Kunakey sia stato piuttosto social negli ultimi anni, regalando ai fan di tutto il mondo momenti di quotidianità e vita vissuta.

Vincent Cassel: chi è la nuova fidanzata Nara Baptista

Fisico statuario e sorriso smagliante, Narah Baptista ha 27 anni – 29 in meno di Vincent Cassel – ed è nata in Brasile. Raggiunta la maggiore età si è trasferita in Australia, dove ha iniziato a lavorare come modella. Il suo sogno è affermarsi come attrice. Ha partecipato a Miss Universe Australia e posato per diversi shooting fotografici anche negli Stati Uniti. È una grande appassionata di sport: ama correre sulla spiaggia e ballare. Non è chiaro dove e quando abbia conosciuto l’attore ma Narah ricorda molto Tina Kunakey, pure lei modella ma francese e di origini marocchine e siciliane.

Vincent Cassel e la fine del matrimonio con Tina Kunakey

Vincent Cassel e Tina Kunakey sono stati sposati dal 2018 al 2022. Insieme hanno avuto una figlia, Amazonie, che oggi ha quattro anni. La fine del matrimonio tra l’attore e la modella, arrivata nei primi mesi del 2023, non è mai stata confermata dai diretti interessati. I due si sono limitati a non apparire più insieme nelle occasioni pubbliche e a cancellare tutte le foto di coppia sui social network. Ignoti i motivi della rottura anche se, stando a quanto spifferato dal Daily Mail, Vincent e Tina non sarebbero riusciti a sanare la profonda crisi che ha scosso il loro rapporto.

Per Cassel il secondo divorzio dopo quello da Monica Bellucci, dalla quale ha avuto le figlie più grandi Deva e Leonie. La star di Parigi e l’ultima diva italiana sono stati marito e moglie dal 1999 al 2013. Un lungo sodalizio privato e professionale di cui resta ora profonda stima e affetto. La Bellucci è attualmente legata al famoso regista Tim Burton. “Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno. È meraviglioso, certo che lo è, certo che lo è…”, ha detto di recente l’attrice, che per un lungo periodo è rimasta single.