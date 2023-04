Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati: l’ex di Monica Bellucci torna single

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati. Quella tra l’ex di Monica Bellucci e la modella francese sembrava una storia d’amore solida, di quelle destinate a durare molto a lungo. Dire “per sempre” è un azzardo quando si parla di sentimenti, lo sappiamo bene, eppure c’era una magia del tutto particolare in questa coppia, nonostante la differenza d’età e due mondi all’apparenza tanto distanti. Una magia che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe sparita nel nulla dopo ben cinque anni di matrimonio.

Vincent Cassel e Tina Kunakey, matrimonio al capolinea

Lui uno dei sex symbol francesi più amati di sempre, lei una splendida modella dal fascino indiscusso. Vincent Cassel e Tina Kunakey sono una delle coppie più belle degli ultimi anni, o forse sarebbe il caso di usare il passato. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’ex marito di Monica Bellucci e la seconda moglie si sarebbero lasciati dopo un periodo di profonda crisi durante il quale non sarebbero riusciti a risanare il rapporto.

Una fonte anonima vicina alla coppia ha confermato le voci con una dichiarazione al Daily Mail, che non sembra lasciar adito ad alcun dubbio: “Si sono separati settimane fa. Tina ha il cuore spezzato”. Matrimonio senza lieto fine, dunque, dopo cinque anni da marito e moglie complici e innamoratissimi. Un matrimonio discusso per via dell’evidente differenza d’età tra i due – ben trent’anni – ma distante da tali sterili critiche, che negli anni si era consolidato anche grazie alla nascita della loro unica figlia, la piccola Amazonie.

Vincent Cassel di nuovo single, gli indizi social

La dichiarazione al Daily Mail si aggiunge a una sfilza di indizi social che, secondo i fan della coppia, sarebbero inequivocabili. Basta sbirciare i profili Instagram di entrambi per comprendere l’origine dei sospetti. Vincent Cassel ha improvvisamente cancellato ogni traccia della seconda moglie, facendo letteralmente sparire foto e dediche che in passato aveva condiviso con i follower per celebrare il loro amore.

Anche Tina Kunakey non sembra più in vena di “smancerie” e sentimentalismi vari a mezzo social. La modella e stilista ha continuato a postare momenti dedicati al lavoro, proprio come ha fatto il divo francese con delle immagini tratte dal film di nuova uscita I Tre Moschettieri – D’Artagnan, lasciando intendere che al momento nella sua vita non ci sia spazio per l’amore.

Come se non bastasse, lo scorso 5 aprile Tina ha festeggiato il suo 26esimo compleanno e degli auguri di Cassel non c’è alcuna traccia. Ben diverso da quanto accaduto nel 2022, quando l’attore francese non solo aveva organizzato un mega party di compleanno per la moglie, invitando anche la figlia Deva avuta dal precedente matrimonio con Monica Bellucci (che intanto avrebbe trovato un nuovo sorprendente amore), ma le aveva anche dedicato un romanticissimo post: “Oggi è il compleanno della mia signora, della mia dolce metà, della mia vita, della mia regina, della mia complice, del mio amore, di mia moglie. Ti amo fino alle stelle“.

Vincent Cassel dopo il divorzio da Monica Bellucci

Al momento i due protagonisti della presunta rottura non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Se le voci fossero confermate, per Vincent Cassel si tratterebbe del secondo matrimonio finito dopo il primo con Monica Bellucci, dalla quale ha divorziato nel 2013. Si è parlato di un tradimento di lui che ha provocato un grande dolore nel cuore dell’attrice ma che è riuscita, infine, a superare per il bene delle figlie, Deva e Leonie.

Proprio in una recente intervista a Vanity Fair, Cassel ha parlato della loro famiglia allargata e delle naturali difficoltà che si riscontrano quando entrano in gioco nuove dinamiche, che non sempre è facile tenere in equilibrio: “Credo che l’armonia, come stato permanente, non esista. Potrei usare una metafora: ci si sente come su un filo, tra due grattacieli, e bisogna cercare di arrivare alla fine senza cadere. È un continuo tentativo di mantenere l’equilibrio, bisogna restare molto concentrati, fare costanti aggiustamenti”.