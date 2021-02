Tina Kunakey diventa stilista: la prima linea firmata insieme a Vincent Cassel

editato in: da

Deva, la splendida figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Bellissima e sensuale, Tina Kunakey è la giovane modella francese che nel 2016 ha rubato il cuore di Vincent Cassel. Classe 1997, ad aprile compirà 24 anni e nel suo sangue scorrono origini togolesi, siciliane e spagnole. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017, si è sposata con Vincent nel 2018 e poco dopo è diventata mamma di Amazonie. Il loro amore inaspettato e travolgente è finito in breve tempo su tutte le copertine.

Nonostante la grande differenza di età, tra Tina e Cassel l’amore va a gonfie vele e grandi novità sono arrivate sul fronte lavorativo: per la prima volta, Tina ha collaborato come designer per una linea di abbigliamento unisex per il brand The Kooples. La collezione si chiama Tina for Vincent e si rivolge alla Primavera/Estate 2021. Per l’occasione speciale la modella e il marito hanno posato insieme in una serie di scatti mozzafiato, portando la loro sfera privata davanti all’obiettivo della macchina fotografica.

Vincent Cassel (ex marito di Monica Bellucci) è già papà di Leonie e della giovane Deva Cassel: nata nel 2004, la bellissima primogenita dei due attori ha debuttato con successo nel mondo della moda come protagonista di una campagna pubblicitaria per Dolce & Gabbana.

L’affascinante attore ha rappresentato la principale fonte di ispirazione per Tina, che per spiegare la collezione di abiti ha confessato di rubare i vestiti dall’armadio del marito durante la quarantena passata insieme nel sud della Francia. Jeans, camicie, giacche: tutti abiti dallo stile minimal, perfetti da indossare anche in questo particolare contesto storico. Proprio per questo, Tina for Vincent è composta da pezzi adatti sia a uomini che a donne e si contano circa 15 capi neutri dalle linee ampie e confortevoli. C’è anche una borsa che porta il suo nome, la Tina Bag, una borsa a secchiello in pelle adatta all’uso quotidiano.

Tina Kunakey e Vincent Cassel, fin dai primi momenti insieme, sono sempre risultati magnetici e le immagini della campagna per The Kooples ne sono la prova tangibile. Vestiti in coordinato e fianco a fianco sono la dimostrazione che non importa quanti anni li separino: l’amore c’è e si vede.