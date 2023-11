Fonte: IPA Vincent Cassel e Narah Baptista, prima foto di coppia

Grandi sorrisi, un tenero abbraccio e sullo sfondo la mitica Tour Eiffel. Se finora si era trattato di una semplice indiscrezione, adesso non ci sono più dubbi: lo scatto condiviso dalla modella Narah Baptista rende ufficiale la relazione con Vincent Cassel, tornato single lo scorso aprile dopo la fine del matrimonio con Tina Kunakey dopo un periodo di profonda crisi. L’attore ha compiuto 57 anni il 23 novembre e la sua dolce metà ha voluto rendergli omaggio con le parole più dolci.

Vincent Cassel e Narah Baptista, la prima foto di coppia

Come anticipato, l’occasione è stata delle migliori. “Felice compleanno, mio caro” ha scritto Narah Baptista, condividendo il primo scatto di coppia con Vincent Cassel per rendergli omaggio nel giorno del suo 57esimo compleanno. Scatto che lo stesso attore ha a sua volta ricondiviso tra le storie di Instagram, rendendo ufficiale la relazione con la modella di origine brasiliana.

Si è vociferato a lungo di questa storia d’amore, nata a distanza di qualche tempo dalla fine del matrimonio tra Cassel e Tina Kunakey. Stando ai rumors, la coppia aveva attraversato un periodo di profonda crisi culminato nella decisione definitiva di separare le proprie strade. Tante le differenze, inclusa quella relativa all’età, che i due avevano superato senza alcun problema nel nome del profondo sentimento che li legava.

Ma si sa, gli amori possono finire anche quando si nutrono della fiamma più accesa. Così per Vincent Cassel ha preso il via una nuova tappa della sua vita sentimentale, segnata in primis dal rapporto di lunga data con Monica Bellucci, conclusosi anch’esso con un divorzio dopo aver fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo e la nascita delle due figlie più grandi dell’attore, Deva e Leonie.

Vincent Cassel e Narah Baptista, le critiche per la differenza d’età

Narah Baptista e Tina Kunakey hanno in comune una cosa: la grande differenza d’età con Vincent Cassel. La modella brasiliana è perfino più piccola della seconda moglie dell’attore e questo, come sempre, ha scatenato le critiche sui social da parte di chi non perde occasione per puntare il dito contro le celebrità che vi si espongono.

Era già accaduta la medesima cosa quando la scorsa estate la nuova coppia era stata paparazzata prima a Siracusa e poi a Roma, dopo aver scelto l’Italia per concedersi qualche rilassante giorno di vacanza insieme. Quelle foto avevano fatto il giro del mondo e confermato velatamente quanto si vociferava da qualche tempo sulla (allora) presunta relazione tra l’attore e la giovanissima modella.

Chi è Narah Baptista, la nuova fidanzata di Vincent Cassel

Giovane, bella e con un sorriso che cattura al primo sguardo. Narah Baptista ha 27 anni e alle spalle una carriera da modella iniziata in Brasile, dove è nata, per proseguire poi in Australia, il Paese in cui ha scelto di trasferirsi per dare una svolta alla propria vita.

Inevitabile notare la somiglianza tra Narah e l’ex moglie di Cassel, Tina Kunakey: medesimi colori, stesso fisico statuario e identico anche il sogno di lavorare nel mondo del cinema. Lontane anni luce dalle fattezze mediterranee di Monica Bellucci, ma evidentemente il “prototipo” al quale l’attore non riesce proprio a resistere.