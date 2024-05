Cosa è successo nell’ottava serata di Cannes 2024: la grande giornata di Sorrentino

Fonte: IPA Cannes 2024, i look dell’ottava serata: la principessa Charlotte arriva in pigiama

L’ottava serata del Festival di Cannes ha regalato ancora una volta grandi momenti di cinema e look difficili da dimenticare. Tra una sfilata sul red carpet e la visione di grandi lungometraggi, martedì 21 maggio è stata sicuramente la giornata di Paolo Sorrentino e, più in particolare, dell’Italia. Ecco cosa è successo.

“Festival di Cannes”, la grande giornata di Sorrentino

Attesissimo dal pubblico italiano e non solo, i riflettori del red carpet del Festival di Cannes nella sua ottava serata sono stati tutti puntati su Paolo Sorrentino, che ha sfilato sul red carpet dell’evento cinematografico insieme al cast di Parthenope, film in lizza per la Palma d’Oro.

Il regista ha salutato i fotografi insieme a Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando e Luisa Ranieri, poco prima di presentare il suo film, su cui ha rilasciato un’intervista a Variety poco prima della riproduzione: “Mi interessava descrivere la mia giovinezza. Una giovinezza sognata, più che vissuta. L’abbandono, la spensieratezza dei ragazzi nel film è qualcosa che mi sfugge. Racconto la storia di una donna non perché la conosco, ma per il motivo esattamente opposto. Come diceva Philip Roth, il motivo per cui si inizia a scrivere di un personaggio è proprio perché non si sa nulla di quel personaggio. L’ossessione deriva dal fatto di non essere attrezzati, non dalla conoscenza“.

Fonte: IPA

L’omaggio a Mastroianni

Sulla scia delle grandi eccellenze cinematografiche italiane, a Cannes non poteva mancare un momento dedicato al grande Marcello Mastroianni, grandissimo attore italiano che quest’anno viene celebrato con Marcello Mio, film di Christophe Honoré in concorso.

Un’impresa incredibile, con un cast che raccoglie volti cari all’attore, come Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve che, interpretando loro stesse, provano a regalare agli spettatori una fotografia di colui che è stato uno dei personaggi cinematografici più grandi del panorama italiano. Entrambe sul red carpet del Festival, le due sono apparse bellissime.

Fonte: Getty Images

Vincent Cassel insieme alla fidanzata Narah Baptista

Grande entusiasmo anche per l’arrivo di Vincent Cassel, che dopo essere stato sul red carpet la sera precedente per la prima di The Shrouds, è tornato davanti ai fotografi per la proiezione di Parthenope in dolce compagnia. L’attore è infatti arrivato insieme a Narah Baptista, giovane modella brasiliana con cui ha una relazione ormai da fine 2023.

Fonte: IPA

I due si sono conosciuti proprio in Brasile, Paese molto amato dall’attore. Dopo qualche momento di riservatezza, la coppia aveva ufficializzato la loro relazione tramite un dolcissimo augurio di lei per il compleanno di Cassel sul suo account Instagram e, ora, hanno sfilato insieme a Cannes più complici che mai.

Kelly Rowland su tutte le furie

Un piccolo momento di tensione quello avvenuto durante il red carpet della cantante Kelly Rowland, che dopo aver sfilato sorridente in un meraviglioso outfit composto da un lungo vestito rosso, pare abbia avuto da ridire con un’agente della sicurezza.

Fonte: IPA

La cantante, salendo le scale del teatro per presenziare alla presentazione di Marcello Mio, pare abbia avuto una piccola discussione con l’agente di sicurezza che si è avvicinata per controllare la folla. I motivi del litigio non sono stati chiariti ma Kelly Rowland, visibilmente arrabbiata, ha iniziato a puntare il dito contro la donna.