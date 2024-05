Cosa è successo nella settima serata di Cannes 2024: l’outfit audace di Bella Hadid

Fonte: Getty Images Cannes 2024, i look della settima serata: Bella Hadid ammalia nel suo abito nude

La settima giornata del Festival di Cannes ha animato la città francese del cinema con un altro incredibile red carpet in attesa delle grandi proiezioni. Tra standing ovation, abiti da sogno e commozione, ecco cosa è successo nella settima giornata del Festival.

La prima di “The Shrouds”

Un applauso lungo quasi quattro minuti quello rivolto a di The Shrouds, film drammatico di David Cronenberg tra la lista delle pellicole in Concorso. Il regista canadese si è presentato sul red carpet per salutare i fan insieme a parte del cast: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt e Elizabeth Saunders, tutti insieme per godersi la visione del loro incredibile progetto. Finita la proiezione, Cronenberg ha ringraziato i presenti, svelando di aver visto The Shrouds per la prima volta insieme al pubblico:“ed è completamente diverso”.

Fonte: Getty Images

La storia americana con “The Apprentice”

Altro film attesissimo nella serata di ieri è stato The Apprentice, un ritratto del 45esimo presidente degli Stati Uniti. Il film, che concorre per la Palma d’oro, racconta la storia di Donald Trump prima dell’arrivo alla Casa Bianca.

Per questo film Ali Abbasi ha scelto Sebastian Stan, che interpreta Donald Trump e Maria Bakalova, volto della prima moglie del presidente Ivana Trump, in uno stupendo vestito lungo con corsetto sui toni del bianco e del verde con una bellissima illustrazione.

Fonte: Getty Images

Il red carpet si è svolto senza Jeremy Strong, che interpreta Roy Cohn, occupato in uno spettacolo a Broadway. Finita la proiezione, il pubblico ha omaggiato il cast con una standing ovation di ben 8 minuti. Abbasi, visibilmente emozionato, ha poi dichiarato: “È tempo di rendere i film rilevanti. È tempo di rendere i film di nuovo politici.”

Bella Hadid in uno splendido vestito di trasparenze

Sul red carpet, tra abiti di alta moda indossati da donne bellissime, sicuramente Bella Hadid è stata in grado di lasciare il segno. La modella è infatti arrivata in un abito firmato Sant Laurent dal tono nude, con un’evidente trasparenza che, però, è risultata tutt’altro che volgare.

Fonte: Getty Images

Un sorriso smagliante e un portamento che sottolinea quanto tutto il suo sentirsi a suo agio le ha regalato l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta la sua naturale inclinazione per la passerella.

Palma d’Oro onoraria a Miyazaki

Momento di grande valore anche quello dedicato a Hayao Miyazaki e allo Studio Ghibli, che hanno ricevuto la Palma d’oro onoraria. A ritirarlo, il figlio di Miyazaki, Goro, e il vicepresidente dello Studio Ghibli Kenichi Toda. È la prima volta che Cannes assegna a uno studio di creazione cinematografica una Palma d’oro.

Iris Knobloch e Thierry Fremaux, nel consegnare il premio, hanno detto: “Come tutte le icone del cinema i personaggi dei film dello studio Ghibli popolano il nostri universi immaginari con racconti sensibili, significativi e colorati. Con questi artisti il cinema d’animazione giapponese incarna una delle grandi avventure del cinema tra tradizione e modernità”.

Ricevendo il premio, Goro Miyazaki ha scherzato: “Quando abbiamo vinto l’Oscar per Il ragazzo e l’airone, i rappresentanti della Ghibli sono tornati a casa con una statua, ma non era in una scatola, hanno dovuto avvolgerla in un asciugamano dell’hotel per trasportarla. Quindi sono molto felice di vedere che questo Palme è ben confezionato!”