Cannes 2026, ospiti e programma della prima giornata: Del Toro a 20 anni dal grande successo

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IPA Guillermo Del Toro

Dal 12 al 23 maggio 2026, sulla suggestiva Croisette francese torna il Festival di Cannes, manifestazione tra le più importanti del cinema mondiale, giunta ormai alla sua 79esima edizione. Protagonista indiscusso, come sempre, sarà il cinema, tra grandi anteprime e restaurazioni di indimenticabili capolavori. Si inizia con la serata d’apertura di martedì 12 maggio che avrà come ospite d’onore Guillermo Del Toro: il regista torna a Cannes per celebrare un importante traguardo.

La serata d’apertura di Cannes 2026

L’inizio ufficiale è fissato per le ore 19:00 di martedì 12 maggio quando, al Grand Théâtre Lumière, prenderà il via la cerimonia d’apertura del 79esimo Festival di Cannes. Presentatrice della serata, che alternerà come da tradizione momenti di celebrazione del cinema e intervalli di puro spettacolo, sarà la giovane stella del cinema francese Eye Haïdara, già nominata ai Cesar e ai Lumier e fuori concorso sulla Croisette con la pellicola L’Oggetto del delitto di Agnès Jaoui, nella sezione non competitiva delle anteprime Cannes Premiere.

Ma prima, immancabile, il primo red carpet di Cannes 2026, di cui l’elegantissima Demi Moore ci ha già concesso un’affascinante anteprima. Assieme all’attrice di The Substance, sfileranno gli altri membri della giuria: il regista sudcoreano Park Chan-wook, che della giuria è guida, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård e Ruth Negga.

Le prime proiezioni del festival

La prima proiezione ufficiale, in programma alle ore 20:00 proprio nella sala più prestigiosa del Lumière, sarà quella di La Vénus électrique di Pierre Salvadori, riproposto anche alle 23:15. Il film ha come protagonista Antoine Balestro, attore di successo che non riesce più a dipingere dalla morte della moglie, scatenando la disperazione del suo gallerista Armand. La storia prende una piega inaspettata quando Antoine cerca di contattare il defunto amore tramite una sensitiva, ma a rispondergli sarà una donna misteriosa.

Grande fermento anche nella vicina Salle Debussy, attiva già dalle ore 14:30, quando è stata proiettata la versione restaurata in 4K de Il labirinto del fauno, capolavoro del registo Guillermo Del Toro che proprio a Cannes debuttò esattamente 20 anni fa. Alle 19:15, sempre alla Debussy, è prevista la cerimonia inaugurale di Un Certain Regard, con la proiezione del film sperimentale Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun. Si tratta di una sezione dedicata ai progetti più originali e dai linguaggi non convenzionali.

Guillermo Del Toro è l’ospite più atteso

Come abbiamo già detto, il primo giorno del Festival di Cannes vede la proiezione, in una versione restaurata in 4K, de Il labirinto del fauno. La scelta non è causale, fu esattamente vent’anni fa, infatti, che il regista Guillermo Del Toro esordì al festival francese ricevendo una standing ovation di oltre 22 minuti, la più lunga mai registrata nella storia della Croisette.

Il labirinto del fauno non è l’unico grande classico che sarà celebrato a Cannes 2026. Nei prossimi giorni si celebreranno anche i 25 anni di Fast & Furious e i 40 anni di Top Gun. Tra i divi più attesi Barbra Streisand e Peter Jackson, che saranno insigniti della Palma d’oro onoraria alla carriera, e Julianne Moore, che riceverà il Women in Motion Award.