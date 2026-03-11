Un omaggio meritato e dovuto per Barbra Streisand. Il Festival di Cannes ha voluto maggiare il suo lavoro sul palcoscenico e il grande impegno nel sociale

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Barbra Streisand, 83 anni in 10 foto iconiche

Al Festival di Cannes 2026 sarà riconosciuta la gigantesca carriera dell’iconica Barbra Streisand. È infatti prevista la consegna di una Palma d’Oro onoraria. Omaggiata come artista leggendaria, capace di creare un ponte come pochissime altre tra Broadway e Hollywood.

Cannes celebra Barbra Streisand

I numeri consentono di sintetizzare facilmente l’enormità della carriera di Barbra Streisand. Non le rendono giustizia, certo, ma aiutano anche i più giovani a comprendere che peso abbia questo nome nel mondo dello spettacolo internazionale.

Partiamo dagli Oscar: ne ha vinti due, per Funny Girl e A Star is Born. Come se non bastassero le famose statuette, spazio per 5 Emmy Award e 11 Golden Globe. Ha inoltre in bacheca anche un Tony Award, due Cable Ace Award e l’American Film Institute’s Lifetime Achievement Award. L’Italia non poteva di certo mancare in questo elenco prestigiosissimo, e così ecco due David di Donatello.

Non si può però parlare di Barbra Streisand senza cimentarsi nel mondo musicale. Ben 10 i Grammy Award ricevuti, al netto di 150 milioni di dischi venduti nel mondo. Un’icona senza tempo, che festeggia 84 anni nel 2026 e si appresta a essere celebrata come merita a Cannes.

“Con orgoglio e profonda umiltà mi unisco al gruppo di ex vincitori della Palma d’Oro onoraria. Il loro lavoro mi ha ispirata a lungo e sono molto onorata. In questi tempi difficili, i film hanno la capacità di apre i nostri cuori e menti a storie che riflettono la nostra comune umanità, così come a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza. Il cinema trascende i confini e la politica, affermando il potere dell’immaginazione nel plasmare un mondo più compassionevole”.

Cannes 2026: due Palme d’Oro alla carriera

Thierry Frémaux, direttore del Festival di Cannes, si è così espresso in merito alla figura di Barbra Streisand:

“Star mondiale ma prima di tutto un’artista che avvia progetti in grado di riflettere chi è, che sono suoi e che condivide con il mondo intero. È la leggendaria sintesi tra Broadway e Hollywood, tra il palcoscenico del music hall e il grande schermo. Ascoltarla cantare e vederla esibirsi fa parte dei nostri anni migliori”.

A Cannes sarà inoltre premiato Peter Jackson, regista acclamato de Il Signore degli Anelli. Un omaggio decisamente meritato, per quanto un po’ in anticipo rispetto a quelli che sono le tipiche tempistiche di tali riconoscimenti.

Per quanto riguarda la celebre interprete, il comunicato diramato ha inoltre voluto sottolineare come il premio vada ben oltre il suo lavoro sul palcoscenico o sul set. È stato infatti evidenziato anche il suo grande impegno filantropico. Si fa riferimento ad esempio al Barbra Streisand Women’s Heart Center, così come il sostegno della Streisand Foundation negli anni all’uguaglianza di genere, alle minoranze in genere, alle questioni ambientali, ai diritti LGBTQ+, alla ricerca medica e all’educazione.