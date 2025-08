Re Carlo ha scelto la cantante che dovrà esibirsi al suo funerale

IPA Re Carlo

Non è uno che lascia le cose al caso, Re Carlo. Il monarca britannico è un tipo precisissimo, gran pianificatore. Una di quelle persone che vuole avere tutto sotto controllo, anche quando non ci saranno più. Il Re, anziano ma non così tanto e malato ma in miglioramento, sembra essere infatti attivamente impegnato nell’organizzazione del proprio funerale. Carlo avrebbe già scelto ogni dettaglio, compresa l’esibizione canora. A cantare per lui l’ultimo addio vorrebbe Barbra Streisand, di cui il Re è un grande fan ormai da decenni.

La richiesta di Re Carlo a Barbra Streisand

La tipica scaramanzia italiana porterebbe a toccar ferro, ma per la famiglia reale britannica è una prassi. Buckingham Palace ha sempre pronti dei piani precisi per grandi eventi che potrebbero arrivare all’improvviso, funerali compresi. Ecco perché è già quasi tutto pronto per il futuro funerale di Re Carlo. E all’evento sta pensando lo stesso monarca che – oltre a sperare nella partecipazione del figlio Harry – immagina anche l’apparizione di una vera icona della musica mondiale.

Una fonte vicina alla Corona riporta che Carlo avrebbe ufficialmente chiesto a Barbra Streisand di cantare per lui al suo funerale, “lui l’ha sempre adorata, e questo sarebbe un addio molto personale”. La richiesta è altamente confidenziale ma, a quanto pare, reale. Non si sa quale sia stata la risposta di Miss Streisand, ma è difficile immaginare che la cantante avrebbe il coraggio di dire di no a un tale onorevole invito. Per gli esperti del New York Post, il saluto di Streisand a Re Carlo sarebbe “non solo un tributo, ma il più guardato e intenso addio della sua carriera”. Un po’ come accadde con Lady Diana, cui a dire addio ci fu uno splendido Elton John e la sua straziante Candle in the Wind.

La cantante preferita di Carlo

La prima volta che Carlo, allora Principe di Wales, incontrò Barbra Streisand erano gli Anni ’70. Lui aveva 26 anni e stava prestando servizio alla Royal Navi, lei era una star mondiale di 32 anni, impegnata a Los Angeles nelle riprese di Funny Girl, il film che le avrebbe fatto guadagnare un posto tra le più grandi stelle di Hollywood. Quel film, quando uscì al cinema, Carlo lo vide ben tre volte di seguito.

Sembra infatti che il giovane Carlo avesse una vera cotta per Barbra: una grande foto della diva era appesa nella cameretta da studente alla Cambridge University del futuro Re e, in seguito, venne mantenuta anche nella suite reale di Buckingham Palace, quando Carlo tornò a palazzo dopo la laurea. Streisand era apprezzata anche dalla Regina Elisabetta e per i Windsor si esibì anche in una serata di beneficenza a Wembley. Tra lei e Carlo nacque una vera amicizia, al punto che più volte si ipotizzò una possibile liason tra i due.

E se Barbra è la sua cantante preferita, Re Carlo – che ha ottimi gusti musicali – è anche grande fan dell’immortale Edith Piaf, di Leonard Cohen, Miriam Makeda e dei Three Degrees.