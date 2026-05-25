Bella Hadid a Saint-Tropez con il sandalo flat che tutte vorremo quest’estate

IPA Festival di Cannes 2026, le pagelle dei look della sesta serata: la rinascita di Chiara Ferragni (8), Bella Hadid diva vera (8)

Dopo giorni passati a dominare la Croisette tra pumps affilate, archivi moda da collezionista e look da vera regina di Cannes, Bella Hadid cambia completamente ritmo. E lo fa nel modo più inatteso: con un paio di sandali infradito flat neri molto essenziali.

Avvistata a Saint-Tropez insieme al fratello Anwar Hadid, la modella americana ha abbandonato i tacchi scultura del Festival per un look rilassato, scivolato addosso come una seconda pelle. Ma attenzione: dietro quell’aria effortless c’è un equilibrio fashion calibratissimo, fatto di dettagli, proporzioni e quella capacità tutta sua di trasformare il quiet luxury in qualcosa di magnetico.

Bella Hadid archivia Cannes e riscopre il lusso minimal

Negli ultimi giorni Bella Hadid era stata una delle assolute protagoniste fashion del Festival di Cannes. Prima gli omaggi vintage da intenditrici, poi le silhouette sharp firmate Tom Ford, quindi i richiami Y2K e le pumps dal fascino rétro: ogni uscita sembrava costruita per diventare immediatamente virale. Eppure, appena lasciata l’atmosfera patinata della Croisette, Bella Hadid ha scelto di fare esattamente il contrario.

A Saint-Tropez la modella si è mostrata con un look rilassato ma sofisticatissimo, costruito attorno a un paio di sandali infradito flat in pelle nera firmati Massimo Dutti. Un modello da circa 180 dollari che, nel giro di poche ore, è già diventato il nuovo oggetto del desiderio dell’estate 2026.

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Il sandalo è semplice solo all’apparenza. La base è bassa e lineare, con una silhouette leggermente squadrata e cuciture a vista lungo il bordo. La struttura infradito è sottilissima, pulita, quasi architettonica: il laccetto centrale separa le dita mentre una fascia curva attraversa il piede con discrezione. Sul retro compare appena un mini stacked heel che solleva leggermente la camminata senza trasformare il modello in un kitten heel vero e proprio.

Ed è proprio qui che Bella dimostra ancora una volta quanto sia avanti rispetto alle tendenze. Mentre il sandalo infradito con micro tacco continua a dominare lo street style delle celebrity, lei sceglie una versione più asciutta, più autentica, meno costruita. Una scelta che profuma di vacanza in Costa Azzurra, pelle dorata dal sole e lusso che non ha bisogno di urlare.

Il look nero di Bella Hadid è il manifesto dell’estate chic

A rendere perfetto il look non sono solo i sandali. Bella Hadid costruisce l’intero outfit attorno a un’idea molto precisa di sensualità minimalista. L’abito marrone firmato Massimo Dutti segue il corpo senza costringerlo, con una linea fluida che sfiora la silhouette e cade lunga fino alle caviglie.

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La scollatura profonda a V allunga il busto e lascia spazio ai gioielli dorati layered, vero punto focale dello styling. Nessun effetto “naked dress”, nessuna esasperazione. Tutto resta incredibilmente morbido, elegante, quasi naturale. Anche lo spacco sulla gonna è appena accennato, sufficiente per accompagnare il movimento senza trasformare il look in qualcosa di eccessivamente costruito.

Bella Hadid gioca moltissimo con gli accessori. Gli occhiali ovali neri aggiungono quel tocco anni Novanta che lei padroneggia alla perfezione, mentre la borsa intrecciata sulla spalla mantiene il mood rilassato da local chic di Saint-Tropez. Poi arrivano i dettagli gold: maxi bangles rigidi, bracciali sottili sovrapposti, grandi orecchini dorati e soprattutto la collana lunga con pendente vintage, che rompe la linearità dell’abito e regala carattere all’intero insieme.

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