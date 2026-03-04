Bella Hadid torna in passerella dopo lo stop per la malattia, il look alla Paris Fashion Week 2026

IPA Bella Hadid debutta in The Beauty, thriller-horror sull’ossessione per la bellezza

Alla Paris Fashion Week 2026 alcune presenze si percepiscono ancora prima che la modella compia il primo passo in passerella. È il caso di Bella Hadid. Il suo ritorno sul catwalk parigino non è soltanto uno dei momenti più attesi della stagione: è anche la prova che, dopo mesi difficili segnati dalla malattia di Lyme e da un lungo stop professionale, la supermodella è tornata esattamente dove il mondo della moda la vuole vedere.

Il ritorno di Bella Hadid dopo la malattia di Lyme

Negli ultimi anni Bella Hadid ha attraversato un periodo complesso. La modella convive da tempo con la malattia di Lyme, una patologia neurologica cronica trasmessa dalle zecche che può provocare affaticamento, dolori muscolari e sintomi neurologici debilitanti. Una condizione che l’ha costretta, più volte, a rallentare drasticamente il ritmo di lavoro.

La stessa Bella Hadid ha raccontato quanto sia stato difficile fermarsi dopo anni passati a vivere tra aeroporti, shooting e passerelle. In un’intervista a Vogue Italia ha spiegato: “Il modo in cui lavoravo per molti anni non era sostenibile”. Parole che arrivano da una delle modelle più richieste della sua generazione, abituata a dominare le settimane della moda tra New York, Milano e Parigi.

Il momento più duro è arrivato quando la malattia di Lyme l’ha costretta a dire no praticamente a ogni impegno per quasi un anno. “Ho dovuto rifiutare ogni lavoro durante il trattamento e ho pianto molto”, ha raccontato. Una pausa necessaria per affrontare le cure, ma anche per ritrovare un equilibrio personale lontano dal ritmo frenetico dell’industria.

Oggi Bella Hadid parla di quel periodo con una consapevolezza diversa. Ha imparato a scegliere i progetti con più attenzione, lavorando con persone di cui si fida davvero. E soprattutto ha scoperto il valore di una vita quotidiana più normale, lontana dalle luci dei riflettori.

Durante la pausa ha trascorso molto tempo in Texas, circondata dai suoi cavalli e dal suo cane, un rifugio lontano dalle capitali della moda. Una pausa che le ha permesso di tornare sulle passerelle con una presenza nuova, più selettiva e meno frenetica.

Il look di Bella Hadid alla Paris Fashion Week 2026

Quando Bella appare sulla passerella di Sanit Laurent alla Paris Fashion Week 2026, lo sguardo si concentra immediatamente sull’abito. Il look è costruito intorno a un body color rosso borgogna, realizzato interamente in pizzo trasparente. Un capo dalla struttura delicatissima ma allo stesso tempo estremamente potente dal punto di vista visivo.

Il body presenta sottilissime spalline spaghetti che lasciano completamente scoperta la linea delle spalle. Il décolleté è profondo, quasi vertiginoso, definito da un bordo in pizzo leggermente più coprente che disegna una scollatura a V molto marcata. Il motivo floreale del pizzo, fitto e ricamato, crea un effetto di stratificazione che gioca con la pelle, lasciandola intravedere senza mai diventare eccessivamente esplicito.

Sotto il body prende forma la seconda parte del look: una gonna midi in pizzo nero completamente trasparente, aderente sui fianchi e sulle cosce, che scende fino al ginocchio con un taglio pulito e leggermente affusolato. Il contrasto tra il rosso caldo del bustier e il nero profondo della gonna crea una palette sofisticata, quasi cinematografica.

Il risultato è una silhouette estremamente femminile: vita definita, fianchi scolpiti, linea allungata. Una costruzione che richiama le atmosfere della lingerie couture ma che, sulla passerella, diventa immediatamente abito da sera.

Ai piedi Bella Hadid indossa calze sottilissime color marrone scuro, una tonalità ambigua tra il nero e il cioccolato, infilate dentro décolleté dalla punta estremamente affilata. Le scarpe, con tacco alto e slanciato, presentano una punta allungata quasi aggressiva, un dettaglio che amplifica l’estetica seduttiva del look.

Gli accessori sono pochi ma molto presenti. Ai lobi compaiono maxi orecchini a forma di fiore, realizzati in metallo dorato con pietre scure incastonate. Una scelta che richiama la dimensione vintage della gioielleria couture. A completare l’outfit, un grande cocktail ring indossato sulla mano destra.

