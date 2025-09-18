Bella Hadid, foto in lacrime dall’ospedale: il conforto della famiglia

La modella posta immagini drammatiche dall'ospedale dove è stata ricoverata per la malattia di Lyme. Sua sorella Gigi e la madre le fanno coraggio

IPA Bella Hadid, l’altro volto della modella: il racconto della malattia in foto

Non è la prima volta che la bellissima supermodella Bella Hadid documenta con immagini forti, molto lontane da quelle patinate cui siamo abituati a vederla, la sua sofferenza per le conseguenze della malattia di Lyme, di cui soffre da anni.

Mercoledì 18 settembre Bella ha postato sul suo account Instagram delle immagini che la ritraggono in una stanza d’ospedale, in lacrime e con la flebo al braccio. Un’altra foto la mostrava rannicchiata nell’angolo di un ascensore mentre sorseggiava un caffè. “Mi dispiace per essere stata assente, vi voglio bene ragazzi”, ha scritto nella didascalia delle foto, rivolgendosi ai follower.

Tra le prime a commentare il post, la sorella Gigi e la mamma Yolanda, che da sempre la supportano. “Ti voglio bene! Spero che tu ti senta forte e bene come meriti, presto!” ha scritto la prima. “❤️ La mia guerriera di Lyme”, la seconda.

La malattia di Lyme è una malattia trasmessa dalle zecche che può causare affaticamento, dolori articolari, febbre e complicazioni neurologiche. Bella, insieme alla madre Yolanda e al fratello Anwar, ha già parlato della sua convivenza con questa malattia, decisamente debilitante.