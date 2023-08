Bella Hadid, stop per problemi di salute: “tornerò quando sarò pronta”

Fonte: IPA Bella Hadid

Un male ‘silenzioso’ che l’ha costretta a lunghe terapie e che la terrà ancora per un po’ lontano dalle passerelle: Bella Hadid ha parlato sui social della sua lotta alla Malattia di Lyme, documentando il percorso con scatti drammatici, ma anche momenti di affetto condivisi con la famiglia e gli amati animali. Se da un lato l’indossatrice spiega di stare meglio e ringrazia quanti le sono stati vicino, dall’altro dichiara di avere ancora bisogno di tempo per concentrarsi sulla sua salute fisica e mentale.

La lunga lotta di Bella Hadid

Una lotta lunga oltre dieci anni documentata con un post su Instagram carico di sofferenza, ma anche speranza e gratitudine: Bella Hadid si è aperta sulla Malattia di Lyme diagnosticatale nel 2012 che l’ha costretta ad estenuanti cure e terapie. “La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa” scrive la top model accanto ad un carousel in cui si susseguono scatti di referti medici, fleboclisi e immagini dalle corsie di ospedale. Sono fotografie drammatiche, lontanissime da quelle più patinate a cui sono abituati i follower della sorella minore di Gigi Hadid, ma che ne dimostrano il grande coraggio e l’immensa forza d’animo.

E’ una donna molto grata Bella, stremata dalla lunga battaglia ma colma di speranza: “Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità, e fossi circondata da amore, è stata la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto. Però ci sono delle cose che voglio dirvi. Io sto bene e non dovete preoccuparvi. Non cambierei per nulla al mondo. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare qui, esattamente dove sono adesso, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto da capo. Mi ha resa quella che sono”.

La modella ha quindi voluto ringraziare quanti le sono stati vicino nei momenti più difficili, dalla mamma, che ha meticolosamente conservato referti e diagnosi, al suo agente, fino al team di medici ed infermieri: “Ho tanta gratitudine e prospettive sulla vita. Questi oltre 100 giorni di Lyme, malattie croniche, trattamenti da co-infezioni, 15 anni di sofferenze invisibili, permettetemi di dire che ne è valsa la pena se, Dio volendo, ho una vita piena di amore e posso finalmente essere me stessa, per la prima volta”. Infine, una promessa: “Tornerò quando sarò pronta. Mi mancate tutti. Vi amo tutti

Che cos’è la Malattia di Lyme

La malattia di Lyme è un’infezione provocata dal batterio Borrelia burgdorferi, che si trova comunemente in animali come topi e cervi. Gli umani possono contrarla in seguito alla puntura di zecche che siano venute precedentemente a contatto con altri organisimi infetti. La prima manifestazione è solitamente un rush cutaneo a forma di bersaglio, ma seguono sintomi che possono interessare diverse parti del corpo e del sistema nervoso.

Oltre a dolori muscolari, febbre e brividi, si possono registrare anche problemi più gravi, come paralisi, formicolio agli arti e, in rari casi, artrosi, cardite e deteroriamento cognitivo. Se diagnositcata precocemente, soprattutto nei bambini, la malattia ha un decorso di alcune settimane. Negli adulti, invece, potrebbe necessitare cure più lunghe. Prima di Bella Hadid, altre celebrità si sono aperte sulla battaglia contro il disturbo, come Justin Bieber e Avril Lavigne.