Bella Hadid e Adan Banuelos sono una coppia: è ufficiale

Fonte: IPA Bella Hadid

La conferma tanto attesa è finalmente arrivata: dopo mesi di indiscrezioni, Bella Hadid ha ufficializzato la relazione con il cowboy Adan Banuelos. In un breve video pubblicato sui social dalla top model, infatti, i due si baciano teneramente sulle labbra, scacciando via ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. Archiviati i problemi di salute e le delusioni sentimentali, la più piccola delle sorelle Hadid sembra aver finalmente ritrovato la serenità.

Bella Hadid e Adan Banuelos sono una coppia

Le voci su una presunta relazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos si erano diffuse lo scorso ottobre, quando la top model fu sorpresa in compagnia del cowboy per le strade di Forth Worth, in Texas. Quello che poteva essere un semplice flirt, tuttavia, si è rivelato col tempo una solida relazione: a distanza di mesi, infatti, è stata proprio la minore delle sorelle Hadid a confermare la natura del legame con un post su Instagram.

Bella ha pubblicato, con un po’ di ritardo, un carousel che racchiude alcuni scatti del suo 27esimo compleanno, celebrato il 9 ottobre. Scorrendo le immagini, è possibile scorgere un breve reel in cui la modella bacia proprio Adan dopo aver spento le candeline, ed anche uno scatto in cui i due si tengono per mano mostrando le spalle all’obiettivo fotografico. Insomma, non sembrano esserci più dubbi: è nata una nuova coppia.

Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma potrebbero essersi incontrati grazie alla comune passione per i cavalli. Bella infatti sin da piccola pratica equitazione, ma è potuta tornare allo sport solo di recente, dopo una lunga assenza a causa della malattia di Lyme.

Chi è Adan Banuelos, il nuovo fidanzato di Bella Hadid

Sconosciuto in Italia, Adan Banuelos è piuttosto popolare negli Stati Uniti: di origini messicane, è figlio di Ascencion Banuelos, una vera e propria celebrità nel mondo equestre. Il 35enne è un apprezzato cowboy, inserito giovanissimo nella Riders Hall of Fame della National Cutting Horse Association. La sua specialità è il cutting, una pratica equestre che vede un cowboy e il suo cavallo separare una mucca dal resto della mandria. Ma nel suo palmarès ci sono moltissimi titoli, come il prestigioso NCHA Futurity Open Championship, ed è anche un apprezzato addestratore.

The Weeknd e gli altri amori di Bella Hadid

In molti hanno notato come Bella Hadid abbia pubblicato gli scatti relativi al suo compleanno con diversi mesi di ritardo, scegliendo una data molto particolare per annunciare il fidanzamento con Banuelos. Le immagini sono infatti state condivise il 16 febbraio, giorno in cui cade il compleanno del suo ex The Weeknd. I due si sono frequentati tra alti e bassi dal 2015 al 2019. Successivamente, la top model è stata legata all’art director Marc Kalman per due anni.

La fine della storia ha segnato l’inizio di un periodo particolarmente difficile per Bella Hadid, che si è trovate a fare i conti con ansia, depressione e gli effetti invalidanti della malattia di Lyme. Il peggio, tuttavia, sembra essere passato: dopo mesi lontano dalle scene e dalle passerelle, l’indossatrice è finalmente tornata alle sue grandi passioni, riscoprendosi anche innamorata accannto ad Adan.