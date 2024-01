Fonte: IPA Adan Canto

Adan Canto è morto a 42 anni, sconfitto da un tumore che non le ha lasciato scampo. Noto per aver recitato in X-Men con Halle Berry, è da lei che ha ricevuto il suo ultimo saluto: “Non ho ancora le parole…. ma il mio caro e dolce amico Adan ha appena messo le ali. Per sempre, per sempre nel mio cuore”, ha scritto l’attrice condividendo una foto che li ritrae insieme. I due hanno lavorato insieme anche nel film drammatico del 2020 Bruised, che ha segnato il debutto di Berry alla regia, e dove Canto aveva interpretato il ruolo di Desi, manager e fidanzato della protagonista.

Addio ad Adan Canto, i messaggi d’addio di dei colleghi

Adan Canto, scomparso per un tumore lunedì 8 gennaio, era noto per aver interpretato Aaron Shore nel thriller politico della ABC Designated Survivor, dal 2016 al 2018. “Ho il cuore spezzato per la perdita di Adan Canto. Era uno spirito meraviglioso. Come attore, il suo desiderio di fare bene, di essere grande e poi fare ancora meglio, era davvero impressionante e ci mancherà moltissimo”, ha spiegato il protagonista della serie Kiefer Sutherland, che ha scritto su Instagram: “Ho anche il cuore spezzato per sua moglie, Steph e i suoi due figli piccoli. Adan, che tu riposi in pace”.

“Sono completamente senza parole. Era la persona più forte che conoscessi in ogni senso della parola e sono così arrabbiata che sia successo”, ha scritto poi Italia Ricci. “F**k cancro”. “Bellissima amica… Sei il livello di persona che Hollywood non meritava nemmeno”, ha aggiunto Maggie Q, anche lei protagonista dello show. “Chiunque ti abbia conosciuto è stato fortunato.”

Kal Penn ha aggiunto: “Assolutamente straziante perdere Adan Canto. Era così genuino e caloroso, di immenso talento; una brava persona che era allo stesso tempo calma e motivante. E divertente. Era molto, molto divertente. Sono così fortunato di averlo conosciuto. Il mio pensiero va a Steph, ai bambini e a tutta la famiglia”.

Anche Oliver Hudson, che ha recitato con Canto in The Cleaning Lady, gli ha reso omaggio. “Conoscevo Adan solo da 2 anni, ma era sufficiente per sapere che amico, padre e uomo straordinario fosse. Amava la sua famiglia. Passavamo così tanto tempo a parlare dei nostri figli e di che tipo di persone avrebbero potuto diventare “, ha scritto. “Sono davvero devastato. Ti amo amico mio”.

La carriera da attore e regista

Adan Canto ha iniziato la sua carriera come musicista in Messico prima di diventare un attore di grande successo. La sua battaglia contro il tumore si è conclusa l’8 gennaio e l’ha combattuta lontano dal pubblico: “Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Coloro che l’hanno intravista sono cambiati per sempre”, ha spiegato il suo staff.

L’attore aveva interpretato il ruolo di Paul in The Following, quindi Sunspot in X-Men: Giorni di un futuro passato, Rodrigo Lara Bonilla in Narcos e Aaron Shore in Designated Survivor. Ha anche ricoperto il ruolo di Arman Morales nel film poliziesco della Fox The Cleaning Lady. La serie tornerà con la terza stagione il 5 marzo, ma Canto non ha preso parte alle riprese, secondo quanto riporta Deadline. Da regista ha diretto due cortometraggi, Before Tomorrow nel 2014 e The Shot nel 2020.

Adan canto lascia la moglie, Stephanie Ann Canto, e i loro due figli piccoli, Roman Alder, di 3 anni e mezzo, ed Eve Josephine, di un anno e mezzo.