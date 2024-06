Anticipazioni Io Canto Family di lunedì 10 giugno, coppie pronte per la semifinale

Nella puntata "Io Canto Family" di lunedì 10 giugno le nove coppie rimaste in gara si batteranno per accedere alla finale

Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker, è entrato nelle sue fasi più calde e impegnative. Nella puntata che va in onda lunedì 10 giugno su Canale 5, sempre in prima serata, le coppie rimaste in gara dovranno battersi a suoi di voce per accedere all’attesissima finale. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

“Io Canto Family”: le anticipazioni del 10 giugno

La puntata di lunedì 10 giugno di Io Canto Family ha tutti i presupposti per regalarci grandi emozioni. Michele Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con la semifinale dello show dedicato al talento canoro delle famiglie, pronta a scoprire insieme agli spettatori quali saranno le coppie che potranno accedere alla finale.

Il talent, infatti, lascia spazio a giovani ragazzi in una fascia d’età compresa tra i 10 e i 15 anni che condividono con un membro della loro famiglia la passione per la musica. In ogni puntata le coppie si cimentano in duetti emozionanti esibendo il loro talento e la loro affinità.

La scorsa puntata, andata in onda lunedì 3 giugno, le squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, si sono sfidate ancora una volta regalando agli spettatori momenti di grande commozione. Alla fine della puntata, a salutare la trasmissione senza poter accedere alla semifinale, è stata la coppia composta da Chiara Orlando e papà Michele, parte del team di Fausto Leali.

Durante l’appuntamento di lunedì 10 giugno le sorti delle coppie rimaste saranno ancora una volta nelle mani della giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Saranno loro, infatti, a decidere quali saranno le otto coppie che potranno accedere all’ambita puntata finale. Come sempre, il voto terrà conto dell’opinione di Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101 che prende parte al programma in qualità di quinto giudice. Da non dimenticare anche l’opinione del pubblico in sala, che ha la possibilità di votare e di incidere sul verdetto finale.

Nella finalissima di Io Canto Family, in onda mercoledì 12 giugno in prima serata, solo una delle 8 coppie rimaste in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro.

“Io Canto Family”: le squadre in gara

Dopo l’eliminazione di Irene Bucci e suo padre Maurizio della squadra di Cristina Scuccia, quella di Aurora Cavese e sua madre Daniela della squadra di Benedetta Caretta e quella di Chiara Orlando e papà Michele, parte del team di Fausto Leali, nella semifinale di lunedì 10 giugno scopriremo quale coppia dovrà abbandonare la gara proprio prima della fine, decretando così le otto coppie finaliste di Io Canto Family.

Al momento, le squadre rimaste in gara e che si sfideranno per entrare alla finale sono:

Iva Zanicchi : Alessandro Bruco e suo nonno Antonio e Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra

: Alessandro Bruco e suo nonno Antonio e Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra Benedetta Caretta : Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese

: Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese Anna Tatangelo : Grace Cuomo e sua madre Joanna e Sara Gugliotta e suo padre Davide

: Grace Cuomo e sua madre Joanna e Sara Gugliotta e suo padre Davide Mietta : Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro

: Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro Fausto Leali : Daniel Musa e suo padre Cristian

: Daniel Musa e suo padre Cristian Cristina Scuccia: Sofia Pighi e suo padre Cristian

“Io Canto Family”: quando e dove vederlo

La semifinale di Io canto Family va in onda lunedì 10 giugno a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata finale, invece, è programmata per mercoledì 12 giugno.