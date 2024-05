Fonte: IPA Michelle Hunziker

Io Canto Family riparte con la conduzione di Michelle Hunziker. Dopo il successo di Io Canto Generation, affidato alle mani sicure di Gerry Scotti, lo spin off del programma tutto dedicato alla musica torna in onda su Canale5 da lunedì 20 maggio, prendendosi la tradizionale collocazione di Isola dei Famosi. È quindi tutto pronto per le sfide in famiglia, al centro del racconto del nuovo prodotto Mediaset, trainate dai capi squadra e giudicata da un parterre d’eccezione.

Quando inizia Io Canto Family

La prima puntata di Io Canto Family va in onda il 20 maggio, dalle 21,30, dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia, con la conduzione di Michelle Hunziker. La presentatrice svizzera è un’esperta di questo genere di programmi: aveva infatti guidato con successo All Together Now e i relativi spin off All Together Now – La supersfida e All Together Now Kids. Maria De Filippi le aveva inoltre lasciato il timone di Amici Celebrities, grazie al quale ha accresciuto la stima che il pubblico nutre nei suoi confronti ormai da anni.

Chi sono i membri della giuria

Al Bano, Orietta Berti e Claudio Amendola sono i membri della giuria di Io Canto Family, ai quali si aggiunge Fabio Rovazzi che si presenta come new entry nel cast del programma rinnovato con tutti gli artisti dell’edizione principale. Una scelta non casuale, da parte del programma, che punta tutto sull’effetto continuità sfruttando quindi il successo ottenuto dalla versione madre dello show andato in onda in autunno e su un palinsesto decisamente ballerino.

I capisquadra

Il discorso dei capisquadra è affine a quello della giuria. Vengono quindi riproposti i nomi che abbiamo visto durante il programma autunnale, quindi sono confermati Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Quest’ultima, poi, proviene dalla versione originale dello show, Io Canto, andato in onda con la sua ultima puntata oltre 10 anni fa.

Come funziona Io Canto Family

I protagonisti del nuovo programma di Canale5 sono coppie familiari che condividono la passione per la musica. Non manca però lo spazio per le storie personali di ognuno di loro e le motivazioni che li hanno condotti a calcare un palco così importante. Le coppie sono 12 in totale, pronte a sfidarsi per conquistare la vittoria.

La sfida è avvincente e, grazie all’esperienza messa in campo dai capisquadra, possono provare a mostrare al meglio il loro talento studiando delle esibizioni ad hoc puntata dopo puntata. Il compito della giuria è invece più gravoso: sono infatti loro a giudicare le performance, che non si limitano a una sola valutazione tecnica ma devono tenere conto anche della sintonia tra i due componenti della famiglia.

Al termine di ogni puntata, viene stilata una classifica finale. La squadra risultata ultima dell’elenco, perde una delle coppie di concorrenti. A decidere chi prosegue nella competizione, oltre alle votazioni della giuria, incide il voto del quinto giudice – Chiara Tortorella – speaker radiofonica di R101 e quelli del pubblico in sala composto da 100 persone. In finale, solo una coppia è decretata vincitrice e si aggiudica il montepremi da 50mila euro.