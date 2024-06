Anticipazioni Io Canto Family, le 8 coppie nella finale di mercoledì 12 giugno

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Michelle Hunziker

Tutto pronto per l’attesissima ultima puntata di Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker che è arrivato al gran finale. Nella puntata che va in onda mercoledì 12 giugno su Canale 5, sempre in prima serata, le ultime 8 coppie rimaste gara porteranno sul palco nuove emozionanti esibizioni per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale.

“Io Canto Family”: le anticipazioni del 12 giugno

Ultima grande puntata di Io Canto Family quella programmata per mercoledì 12 giugno: Michele Hunziker sarà ancora una volta padrona di casa del programma di Canale 5 per scoprire insieme ai capisquadra e ai giudici quale coppia riuscirà a vincere l’edizione del format dedicato all’affetto e al talento canoro delle famiglie.

Come sempre, i giovani ragazzi, in gara con un componente della famiglia, calcheranno il palco per condividere con gli spettatori e il pubblico a casa tutta la passione per il canto e per la musica, regalandoci performance emozionanti e momenti di grandi affinità.

Durante la semifinale andata in onda lunedì 10 giugno, le squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, si sono sfidate ancora una volta per scoprire quali sarebbero state le otto coppie finaliste. A dover lasciare la competizione, la coppia formata da Alessandro Bruco e suo nonno Antonio, parte del team di Iva Zanicchi. Un momento di grande dispiacere e commozione in cui il piccolo Alessandro, prima di lasciare la competizione, ha ricevuto un dolcissimo videomessaggio dalla sua sorellina.

Ora, il programma è arrivato alle battute finali. Mercoledì 12 giugno le coppie rimaste verranno ancora una volta votati dalla giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Come sempre, il voto terrà conto dell’opinione di Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101 che prende parte al programma in qualità di quinto giudice. Importantissima anche l’opinione del pubblico in sala, che ha la possibilità di votare e di incidere sul verdetto finale.

“Io Canto Family”: le 8 coppie rimaste in gara

Dopo un’edizione piena di grandi emozioni e talento, è tempo di scoprire quale coppia vincerà lo show aggiudicandosi il premio in palio di 50.000 euro. Per riuscire nell’impresa, non basta solo il talento vocale, ma è anche importantissimo riuscire da arrivare al cuore degli spettatori e della giuria provocando emozioni spesso legate ai ricordi di ognuno. Ecco le otto squadre rimaste in gara che si contenderanno il primo posto nella classifica:

Iva Zanicchi : Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra

: Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra Benedetta Caretta : Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese

: Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese Anna Tatangelo : Grace Cuomo e sua madre Joanna e Sara Gugliotta e suo padre Davide

: Grace Cuomo e sua madre Joanna e Sara Gugliotta e suo padre Davide Mietta : Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro

: Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro Fausto Leali : Daniel Musa e suo Mamma Giorgia

: Daniel Musa e suo Mamma Giorgia Cristina Scuccia: Sofia Pighi e suo padre Cristian

“Io Canto Family”: quando e dove vedere la finale

La puntata finale di Io canto Family va in onda mercoledì 12 giugno a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata finale, invece, è programmata per mercoledì 12 giugno.