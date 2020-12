Matilda De Angelis su Instagram mostra il viso senza trucco: “Per accettarmi”

editato in: da

Un invito ad accettarsi e ad amarsi quello di Matilda De Angelis: la giovane attrice, protagonista in questi giorni de L’incredibile storia dell’Isola delle Rose insieme a Elio Germano, ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si mostra al naturale, senza trucco e senza nascondere l’acne sul suo viso.

Matilda ha accompagnato alla foto parole cariche di emozione, in cui ha mostrato la sua fragilità e allo stesso tempo il coraggio di mostrarsi per come si è davvero:

Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste.

La De Angelis, che può vantare un grande traguardo, quello di recitare accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie The Undoing – Le verità non dette, con il suo selfie ha mostrato tutte le sue insicurezze:

Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle.

Con grande sincerità l’attrice ha ammesso di essere consapevole che esistono problemi più grandi, ma nonostante questo ha voluto lanciare un messaggio di positività e accettazione di sé:

Volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte.

Matilda De Angelis non è la prima a mostrarsi senza filtri: anche Aurora Ramazzotti lo scorso luglio aveva pubblicato un post in cui mostrava la sua acne. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros in quel caso voleva mostrarsi al naturale sul social: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio – ha scritto -. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli”.