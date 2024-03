Fonte: Getty Images Alessandro De Santis

In un’era in cui i social sono diventati parte integrante delle nostre vite, c’è ancora qualcuno che preferisce prenderne le distanze. È il caso di Alessandro De Santis, voce dei Santi Francesi, che da qualche tempo ha preso la decisione di oscurare il suo profilo Instagram personale. Il motivo? Non la paura delle critiche, ma tutto il contrario.

Alessandro dei Santi Francesi toglie Instagram

È ormai risaputo che ognuno di noi fatica a fare a meno dei social. La possibilità di mostrare e scoprire momenti belli e brutti delle nostre vite e di quelle altrui è diventata un’abitudine difficile da accantonare. Lo sanno bene anche i vip, che utilizzano le piattaforme social non solo per mostrare nuovi progetti e avanzamenti nella loro carriera artistica, ma anche per condividere coi propri fan qualche piccola chicca in tempo reale. Una scelta su cui, però, Alessandro De Santis ha deciso di fare un passo indietro: la voce dei Santi Francesi ha infatti deciso, dopo il Festival di Sanremo 2024 che lo ha interpretare l’Amore in bocca sul palco dell’Ariston insieme al collega e amico Mario Francese, di oscurare il suo profilo Instagram.

Una decisione che, nonostante possa sembrare inusuale, ha a che fare con i tanti commenti positivi legati al suo aspetto. Durante un’intervista durante Stasera C’è Cattelan, il cantante ha raccontato al presentatore: “A volte ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi. Però ad esempio quando leggo un apprezzamento sulla mia estatica, io sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico ‘raga io sto cantando, sono qua per cantare‘. La mia scelta viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande‘. No, non importa”.

Alessandro De Santis e Matilda De Angelis, l’amore su Instagram

La scelta di non mostrarsi più sui social per via dei complimenti legati al suo aspetto può sembrare contro corrente rispetto alle motivazioni date normalmente dai vip che scelgono di limitare commenti o sparire per qualche tempo dalla vetrina mediatica dei social. Spesso, infatti, la volontà di prendersi una pausa è spinta dal gran numero di haters e commenti negativi con cui artisti e influencer devono fare i conti giornalmente. Ne è un esempio recente Chiara Ferragni, che dopo lo scoppio Pandoro Gate è stata costretta a limitare i commenti sotto i suoi contenuti e misurarsi con un gran numero di critiche sotto qualsiasi tipo di post, anche quello relativo al compleanno della sorella.

Ma i social non hanno solo lati negativi: proprio grazie a Instagram, infatti, il cantante dei Santi Francesi ha iniziato la sua relazione con Matilda De Angelis, con cui ora vive una felicissima storia d’amore. Parlando dell’inizio della loro conoscenza, Matilda aveva raccontato: “Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi.” Una storia nata sui social e, fortunatamente, non per via della bellezza o della popolarità di Alessandro: “Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca.”