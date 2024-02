Fonte: IPA Matilda De Angelis

Non solo musica al Festival di Sanremo 2024. Spazio anche per l’amore, espresso non in note, s’intende. In prima fila, nella serata dei duetti, c’era Matilda De Angelis, celebre attrice e volto noto dell’Ariston.

Si è goduta lo spettacolo, con sguardo dolce rivolto soprattutto ai Santi Francesi, al fianco di Skin. Il gruppo che ha trionfato a X-Factor 2022 ha convinto non poco nella sua versione di Hallelujah di Leonard Cohen. Ciò perché Alessandro De Santis, il frontman del gruppo, è il suo fidanzato.

Chi è Matilda De Angelis

Al termine dell’esibizione dei Santi Francesi con Skin, Amadeus ha trattenuto Alessandro De Santis, avvicinandosi a Matilda De Angelis per salutarla. Nulla a che fare con il tema gossip, anzi. Il conduttore ha sempre spiegato quanto sia stata delicata e speciale l’edizione 2021 del Festival di Sanremo, senza pubblico.

Qualcosa che ha condiviso proprio con l’attrice, in grado in molti momenti di portare il peso dell’evento: “Che bello rivederti. Abbiamo passato un Festival molto duro. Era nel 2021 e senza nessuno. Le poltroncine erano vuote e lei è stata bravissima e fondamentale. Portavamo a casa qualcosa che al pubblico è piaciuto tanto”.

Matilda De Angelis, per chi non la conoscesse, è un’attrice italiana classe 1995. È nata a Bologna e si è fatta largo nel mondo del cinema nostrano e internazionale. La sua vita è cambiata radicalmente con Veloce come il vento, film di Matteo Rovere con Stefano Accorsi. Era il 2016 e ha messo in evidenza tutto il suo talento nel personaggio di Giulia De Martino.

Al Taormina Film Festival ha ottenuto il premio come miglior rivelazione. Portato a casa anche il Premio Guglielmo Biraghi ed è stata inoltre candidata come miglior attrice protagonista ai David di Donatello.

Da allora ha collezionato numerose pellicole, da Una famiglia, con Micaela Ramazzotti, a Il premio di Alessandro Gasmann. L’ambito cinematografico l’ha ben accolta ma non l’ha spinta a rinunciare alla televisione. Lo dimostra I ragazzi dello Zecchino d’oro, ma soprattutto The Undoing. Quest’ultima è una serie TV con Nicole Kidman e Hugh Grant. Era il 2020 e lo sbarco negli USA le ha permesso di fare un altro grande salto in carriera.

Fonte: IPA

Lo dimostra il fatto d’aver collaborato a un’altra produzione internazionale, Across the River and Into the Trees, adattamento del romanzo di Ernest Hemingway, tradotto in Italia letteralmente come Di là del fiume e tra gli alberi. Pellicola di Paula Ortiz, con Liev Schrelber. Si spiega così la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, quando era evidentemente sulla cresta dell’onda.

A tutto ciò si aggiunge la proficua collaborazione con Netflix, che le ha di certo permesso di continuare a guadagnare visibilità anche in ambito internazionale. Dall’acclamato L’incredibile storia dell’Isola delle Rose alla serie TV La legge di Lidia Poët, fino ad arrivare al film Rapiniamo il duce.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

La coppia ha ufficializzato la propria relazione a febbraio 2023. Hanno infatti scelto di pubblicare una foto di un loro bacio sul profilo Instagram di lei. Un modo per riuscire a gestire la narrativa di questa storia, evitando d’essere in balia di paparazzi e curiosi a caccia dello scoop.

Fonte: IPA

In passato la giovane si è così espressa in merito a questa storia: “Sono sempre stata molto controllata nelle mie relazioni. La mia indole è indipendente. Ora però sono contenta, perché aspettavo una persona così. Mi ha investito come un camion a 250 all’ora. Ci speravo ma non accadeva”.

Ha parlato di relazioni belle ma con il freno a mano tirato. Storie da non riuscire a vivere pienamente, in maniera libera, passionale e istintiva: “Invece è successo ed è bello aver perso il controllo”.